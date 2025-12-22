Şehit General Kasım Süleymani 6. yıldönümünde anılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şehit General Kasım Süleymani’nin altıncı yıldönümü anma törenlerini düzenleyen heyetin sözcüsü Abbasali Kadkhodai, basın toplantısında bu yılki programları duyurdu. Kadkhodai, anma törenlerinin ana teması ve resmi sloganının “İran’ın Yiğit Adamı” olarak belirlendiğini ve onaylandığını ifade etti.

Hacı Kasım Süleymani’nin inançsal ve ahlaki özelliklerine değinen Kadkhodai, “O, tüm dünya tarafından hayranlıkla bakılan bir şahsiyetti. Hayatı boyunca halkına hizmet etmek için durmaksızın çalıştı. Tüm etnik gruplara, kabilelere ve topluluklara karşı büyük bir sevgi besliyordu. Bugün, toprağın altından yükselip göklere ulaşan bir askerden söz ediyoruz,” dedi.

Kadkhodai, General Süleymani’nin insanlığa olan bağlılığına dikkat çekerek, “O, insanlığa inanıyordu ve bu nedenle kutsal cihatını sınırların ötesine taşıdı. Ezidi kadınlarını korudu, zulme karşı mücadelede etnik kökenin hiçbir önemi olmadığını tüm dünyaya gösterdi,” ifadelerini kullandı.

Altıncı yıldönümü etkinliklerine gönüllü olarak katılmaya hazır çok sayıda kurum bulunduğunu belirten Kadkhodai, törenlerin 1 Ocak’ta Tahran Musalla’sında gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca okullarda “Direnç Zili” çalınması, halk toplantıları ve “İran’ın Yiğit Adamı” sergisi gibi etkinliklerin Tahran’da düzenleneceğini söyledi.

Kadkhodai, “İran’ın Askeri Senfoni Orkestrası konseri ve Tahran’ın çeşitli merkezlerinde gerçekleştirilecek kültürel gösterilerin yanı sıra, General Süleymani anısına itikaf programları da altıncı yıldönümünün öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor,” diye ekledi.

Sözcü, Hacı Kasım Süleymani suikastı davasının uluslararası mahkemelerde takip edildiğini vurgulayarak, “Bu dava, uluslararası merciler nezdinde ciddi şekilde yürütülmektedir ve gerekli adımlar atılmaktadır. İran, davaya ilişkin belgelerini eksiksiz sunmuştur. Suçun emir ve uygulayıcıları cezalandırılana kadar hukuki ve adli takipten vazgeçmeyeceğiz,” dedi.