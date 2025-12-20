Dahman: ABD, Suriye’de Kuralları Belirleyerek Bölgesel Etkiyi Kontrol Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriyeli siyasi analist Gazi Dahman, ABD’nin Suriye’deki askeri ve stratejik hamlelerini derinlemesine değerlendirdi. Dahman, Washington’un Suriye’deki varlığının sadece “terörle mücadele” veya “insani yardım” bahaneleriyle sınırlı olmadığını, asıl hedefin bölgedeki güç dengelerini ve etkileşim kurallarını kendi lehine şekillendirmek olduğunu vurguladı. ABD’nin, özellikle doğu Suriye’deki askeri üsler, konvoy hareketleri ve yerel silahlı gruplara verdiği destekle, “kimin ne yapabileceğini, kimin ne kadar ileri gidebileceğini” belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Dahman’a göre, bu strateji, bölgedeki gerilimlerin yönetilmesini ve gelecekteki aktörlerin rollerinin Washington’un çizdiği çerçevede şekillendirilmesini mümkün kılıyor. ABD, doğrudan büyük çaplı bir işgal yerine, sınırlı ama etkili bir askeri varlıkla, hem Suriye içi aktörleri hem de bölgesel güçleri kendi stratejik planlarına göre hareket etmeye zorluyor. Bu durum, özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının kontrolü, sınır hattı boyunca askeri denge ve bölgedeki silahlı grupların dağılımı gibi alanlarda net bir şekilde görülüyor.

Analist, Trump’ın Suriye’ye bakışında önemli bir dönüşüm yaşandığını da belirtiyor. Trump’ın düşünce dünyasında Suriye artık sadece bir iç savaş sahası değil, Washington’un Akdeniz’den Irak’a, Türkiye, Ürdün ve İsrail’e uzanan jeopolitik ve jeoekonomik projelerinde kilit bir ülke haline geldi. Bu bakış açısı, ABD’nin Suriye’de doğrudan çıkarlarını korumak, bölgedeki müttefiklerini desteklemek ve özellikle İran’ın etkisini sınırlandırmak için daha aktif bir rol üstlenmesini doğuruyor.

Dahman, bu durumun Suriye halkı açısından tehlikeli bir senaryo doğurduğunu da ekliyor. “ABD, Suriye’yi kendi bölgesel oyununun bir tahtası haline getiriyor. Bu, ülkenin tam bağımsız bir siyasi çözüm bulmasını zorlaştırıyor, halk ise hem dış müdahalenin hem de iç çatışmaların kurbanı olmaya devam ediyor” diyor. Aynı zamanda, bölgedeki diğer aktörlerin de bu yeni dengeleri okuyarak, kendi stratejilerini buna göre şekillendirmesi kaçınılmaz hale geliyor.