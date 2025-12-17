Putin: NATO’nun desteğine rağmen cephelerin tamamında ilerliyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileriyle yaptığı toplantıda, son aylarda savaş cephelerinin tamamında ilerleme sağlandığını açıkladı.

Putin, 2025 yılı boyunca Rus Silahlı Kuvvetlerinin 300’den fazla şehir ve kasabayı kurtardığını belirterek, NATO üyesi güçlü ülkelerin Ukrayna’ya kapsamlı silah ve askeri teçhizat desteği verdiğini vurguladı. NATO’nun Kiev yönetimine istihbarat ve danışmanlık desteğini sürdürdüğünü ifade eden Putin, bu durumun çatışmaları derinleştirdiğini söyledi.

Rusya lideri, yakın zamanda yeni nesil hipersonik füzelerin sahada kullanılacağını duyururken, donanmanın güçlendirilmesi ve füze taşıma kapasitesine sahip yeni denizaltıların üretimi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Putin, diplomatik yolların tıkanması halinde Rusya’nın tarihsel topraklarını askeri yöntemlerle kurtarmak zorunda kalacağını belirterek, silahsızlandırılmış bölgelerin genişletileceğini söyledi. Kiev yönetimi ve onu yönlendiren güçlerin müzakereden kaçınması durumunda, askeri seçeneğin devreye gireceğini vurguladı.

Rusya’nın “özel askeri operasyon” hedeflerinde ısrarcı olduğunu ifade eden Putin, küresel jeopolitik durumun son derece gergin ve bazı bölgelerde kriz seviyesinde olduğunu dile getirdi. Avrupa’daki bazı liderlerin sorumluluklarını unutarak kişisel çıkarlarını öncelediğini belirtti.

Putin, nükleer stratejinin geliştirilmesinin Rusya’nın caydırıcılık hedefleri açısından öncelik taşıdığını ve “Oreshnik” adlı füze sisteminin yıl sonuna doğru operasyonel hale geleceğini açıkladı. 2025 yılının, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşılması bakımından bir dönüm noktası olacağını söyleyen Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephe hatlarında inisiyatifi kesin biçimde elinde tuttuğunu ifade etti.

Rus ordusunun askeri kabiliyetlerinin sürekli arttığını belirten Putin, stratejik bölgelerde saldırı temposunun yükseldiğini ve düşman unsurların, yabancı teçhizatla donatılmış yedek birlikler dâhil olmak üzere etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Avrupalı liderlerin kasıtlı olarak Rusya ile kaçınılmaz bir çatışma algısı oluşturduğunu söyleyen Putin, bunun asılsız olduğunu belirterek, Moskova’nın her zaman diplomatik çözümleri öncelediğini vurguladı. Rusya’nın, Ukrayna krizinin temel nedenlerini diplomasi yoluyla ortadan kaldırmayı tercih ettiğini ifade eden Putin, “Burevestnik” ve “Poseidon” sistemlerinin Rusya’nın stratejik güvenliğini uzun yıllar garanti altına alacağını söyledi.

Putin ayrıca, güvenlik tampon bölgesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, Rusya’nın ABD ve Avrupa ile eşit temelde işbirliğine açık olduğunu dile getirdi. Moskova’nın, Donald Trump yönetimiyle temaslarda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

Son olarak Putin, Kiev yönetiminin müzakereleri reddetmesi halinde Rusya’nın askeri yolla kendi topraklarını kurtarmaya devam edeceği uyarısında bulundu.