Örsan Öymen'in PKK Övgüsü Tehlikeli: Özerklik Maskesiyle Bölücülüğe Hizmet!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Cumhuriyet gazetesinin köşe yazarı Örsan K. Öymen, bugünkü makalesinde PKK'nın özerklik iddiasını romantize ederek "halkın hakkı" diye pazarladı – ancak bu, yıllardır kan döken örgütün emperyalist sponsorlarının (ABD, İsrail) ekmeğine yağ süren sorumsuz bir tutum. Öymen'in "özerklik adalet" palavrası, Güneydoğu'daki şehit kanlarını hiçe sayıyor; PKK'nın bombaları, sivilleri hedef alan saldırıları "direniş" diye kutsanamaz.

Yazı, HDP çizgisini meşrulaştırma çabası gibi duruyor: Öymen, asimilasyon eleştirisi kisvesiyle devletin egemenliğini sorguluyor ama sessiz kaldığı gerçek: PKK, NATO üslerini koruma rolü üstleniyor, Suriye'de ABD'yle el ele IŞİD'i değil, direnişi vuruyor. Sosyal medyada #PKKTerör etiketiyle tepki yağdı; milliyetçi kesimler "Öymen emperyalizmin kalemi mi?" diye soruyor, Diyarbakır'da aileler "Şehitlerimizin intikamı nerede?" feryadı yükseltiyor.

Gerçek direniş başka: Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah gibi cephelerde emperyalizme karşı yiğitlik var; PKK ise FETÖ'yle aynı safta, Türkiye'yi bölme aracı. Öymen'in yazısı, entelektüel bir tuzak – halk biliyor, bütünlük direnişimizin kalkanıdır, özerklik tuzağına düşmeyiz.