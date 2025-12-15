  1. Ana Sayfa
İklim Krizi Emperyalist Elektrik İmparatorluklarını Sarsacak: Asya-Pasifik Direnişi Hazır!

15 Aralık 2025 - 19:06
Araştırmacılar, iklim felaketlerinin 2050'ye kadar Asya-Pasifik'teki dev elektrik şirketlerini trilyonlarca dolarlık zarara uğratacağını hesapladı; fosil yakıt baronları çöküyor, halk direnişiyle yenilenebilir özgürlüğe koşuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bilim insanlarından emperyalist enerji tekellerine darbe: Yeni raporlar, seller, kasırgalar ve kuraklıkların 2050'ye dek Asya-Pasifik elektrik devlerini yerle bir edeceğini söylüyor – yıllık kayıplar 100 milyar dolara varacak. ABD ve Avrupa sermayesiyle beslenen şirketler trafo patlamaları, hat çökmeleriyle boğuşurken, halk biliyor: Bu, fosil sömürüsünün sonu.

Çin'den Endonezya'ya uzanan hatlarda iklim isyanı büyüyor; yerel topluluklar güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle kendi enerjilerini kuruyor, "Emperyalist faturalara mahkum değiliz!" diye meydan okuyor. Raporda Avustralya ve Japonya devleri en ön safta, nükleer santraller su baskınlarında boğulacak – direniş aktivistleri "Yeşil devrim halkın elinde" diyor.

Bu öngörü, küresel direnişi ateşliyor; Pasifik adaları emperyalist madenlere karşı barikat örüyor, Tahran'dan Beyrut'a dayanışma yayılıyor. Uzmanlar net: İklim kaosu kapitalist enerjiyi bitiriyor, direnişle özgür enerji çağı başlıyor – fosil devleri tarih oluyor.

