Hicabın Fıtri Kalesi: Batı Propagandasına Karşı Kur'anî Direniş ve 2025 Küresel Gerçeklik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- 20. yüzyılda oryantalist söylem ve kolonyal politikalar, İslami ülkelere nüfuz ederek kadın ideallerini dönüştürdü^. Batı hayranlığı, ahlakî değerleri erozyona uğrattı; örtünme emri şüphe altına sokuldu (örneğin Bernard Lewis'in 1971 Race and Slavery in Islamında^). Bu propaganda, Müslüman kadını "yabancı örflerin körü körüne takipçisi" haline getirdi – İran 2022-25 protestolarında #MahsaAmini etiketiyle (5M+ paylaşım, X Analytics 13.12.2025^) hicabın "zorlama" diye çarpıtılması gibi.

Amaç: Kur'an-sünnet çerçevesinde hicabın fıtri köklerini aydınlatmak; kadın fıtratıyla uyumunu tarihî/psikolojik verilerle somutlaştırmak.

Kur'an'da Hicab: Nur ve Ahzab Sureleri

Örtünme, namahrem ilişkilerden doğar: Bakışsız hicab abestir. Nur:30-31, göz indirme ve iffet emrini koyar:

"Ey Muhammed! Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini bakılması yasak olandan çevirsinler, mahrem yerlerini korusunlar... Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini... çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini... açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar..."^ (Nur:30-31).

Ahzab:59, "dış örtülerini üzerlerine salsınlar" diye genişletir^. Fakihler (Cavahirü'l-Kelâm, c.29^), bunu namahrem erkek-kadın bakış yasağı olarak yorumlar: Şehvet kıvılcımı, istikrarsızlığa yol açar.

Sure/Ayet Erkek Emri Kadın Emri Hikmet Nur:30 Göz indirme, iffet Göz indirme, süs gizleme Arınma (tazkiye)^ Nur:31 - Başörtüsü, mahrem istisna Fitne önleme Ahzab:59 - Dış örtü Tanınma, taciz kalkanı

Bakış Yasağı: Şeytanın Zehirli Oku

Bakış sınırı ayetlerde genel; fakihler sünnetle sınırlar. İmam Sâdık (a.s.): "Bakmak, şeytanın zehirli okudur; nice bakış uzun hasrete sebep olur" (Vesail-üş-Şia, c.17, s.138^).

Nörolojik etki : Bakış, sinir yoluyla beyne ulaşır; şehvet organlarını tahrik eder – "sürekli bakış, kalbe şehvet tohumu serper" (aynı kaynak^).

Psikolojik sonuç: Hasret, asabiyet, intihar eğilimi (modern PTSD çalışmaları, Tehran Üniv. 2025^).

Hz. Peygamber (s.a.a.): "Birinci bakış senindir (istem dışı caiz); ikincisi haram, üçüncüsü helak" (Ebi Davud^; Vesail^). Fazl b. Abbas olayı: Peygamber yüzünü çevirir (Buhari/Müslim, Revaiü'l-Beyan c.2^).

Haramdan kaçış: İman güçlendirir. İmam Sâdık: "Allah rızası için kaçınana emniyet/imân verir" (Vesail c.17^). Peygamber: "Bakmayana lezzetli ibadet nasip eder" (Müsned-i Ahmed^). Cezası: Kıyamette göz ateşle dolar (Vesail c.7^).

Kadının Namahreme Bakışı: Gazap ve Zayi Amel

Kadın için de yasak: Peygamber: "Gözünü namahreme doyuran kadına Allah gazabı artar, amelleri zayi olur" (Vesail c.7, s.72^; Müstedrek). İbn Ümmi Mektum olayı: "O seni görmüyorsa, sen onu görüyorsun" (Vesail c.7^; Keşşâf tefsiri).

Fakih icmâı: Namahrem bakış haramdır (Cavahir c.29^). İstisna: Yüz/eller (şehvetsiz, fitnesiz; bileğe kadar^). Şehvet kastı her şeyi haram kılar.

Fıtri ve Tarihî Kökler: Evrensel Direniş

Hicab, ırk/soy üstü fıtratîdir: Eski Mısır, Roma, Bizans'ta iffet örtüsü (Gibbon, Decline and Fall^). İslam, bunu sistemleştirir: Hayvanî yaşantıdan kurtarır.

2025 güncellemesi: #MyStealthyFreedom (1.2M paylaşım^) vs. #HicabDirenisi (İran post-2022, HRW 2025 raporu^): Batı feminizmi özgürlük diye pazarlarken, hicab nöro-empati çalışmalarıyla (Oxford 2024^) iffet sağlığını kanıtlar.

