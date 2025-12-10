ABD’li yetkiliden itiraf: İran’da 2 kez ‘rejim değiştirme’ operasyonu denedik ve başarısız olduk

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın danışmanı ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack’ın İran’da iki kez gerçekleştirilen fakat başarısız olan “rejim değiştirme” operasyonlarını itiraf etmesi, ne ilk ABD itirafı ne de sonuncusu olacak.

Washington, 1979’daki İslam Devrimi’nin ABD güdümlü Pehlevi rejimini devirmesinden bu yana İran’a karşı aralıksız bir “rejim değiştirme” stratejisi izledi; bu strateji yalnızca İran’ı değil, tüm Batı Asya’yı ABD hegemonyasına boyun eğdirmeyi amaçlıyordu.

Bu politikanın sahada aldığı biçimler çeşitlilik gösterdi: yıkıcı ekonomik yaptırımlar, diplomatik kuşatma, silahlı terör gruplarına destek, sabotaj ve casusluk operasyonları, iç savaş ve toplumsal huzursuzluk kışkırtma girişimleri ve son yıllarda İran'ın nükleer tesislerine doğrudan askeri saldırılar…

Trump’ın ilk döneminde “azami baskı” olarak adlandırılan bu kampanya tüm şiddetiyle devam etmesine rağmen, İran özellikle savunma sektöründe büyük ilerlemeler kaydederek Washington ve işgalci Tel Aviv’i daha da tedirgin hâle getirdi.

Son televizyon söyleşisinde Barrack, Washington’ın aslında İran’ın yönetimini devirmeyi hedeflemediğini, “gerçek müzakereler” istediğini ileri sürdü. Ancak bu iddiasını, Trump’ın Haziran ayında Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısına katılma kararını överek kendi kendine çürüttü. “Başkan çok açık konuştu; gerçek görüşmelere açık ama sonsuz oyalamalara değil” ifadelerini kullandı.

Barrack’ın söylemediği gerçek ise Trump’ın, 2015 nükleer anlaşmasını (KOEP) keyfi biçimde yırtıp atarak bugün yaşanan çıkmazın mimarı olduğuydu. KOEP, İran’ın nükleer faaliyetlerine sınırlamalar getirirken yaptırımların hafifletilmesini öngörüyor ve İran’ın şeffafiyetini uluslararası mekanizmalarla güvence altına alıyordu. İranlı yetkililer defalarca, Washington gerçekten kaygılı olsaydı KOEP’in bu kaygıları gidermenin en iyi yolu olduğunu hatırlattı.

Sözde “nükleer endişeler” aslında İran’a ekonomik ve askeri baskıyı artırmak için kullanılan bir bahane olmaktan öteye gitmedi. ABD’nin İran’a dönük düşmanlığı, 1953’te CIA ve MI6’nın Başbakan Muhammed Musaddık hükümetini devirmek için düzenlediği darbeden bu yana kesintisiz sürdü. Bu darbe Batı’nın petrol çıkarlarını korudu ancak İran halkında derin bir ihanet duygusu bıraktı.

İlişkiler 1979’dan sonra dönem dönem gerilirken, Trump’un 2018’de KOEP’ten çekilmesi, yaptırımları geri getirmesi ve 2020’de Direniş Cephesi’nin efsane komutanı General Kasım Süleymani’ye yönelik suikastı, düşmanlığı en tehlikeli seviyeye taşıdı.

Joe Biden yönetimi KOEP’e dönme sinyalleri verse de tehdit, baskı ve kararsız diplomasi arasında gidip gelerek Washington’ın yıllardır sürdürdüğü başarısız çizgiyi değiştirmedi. “Rejim değiştirme” politikası yalnızca makyajlandı; özünde aynı kaldı.

Trump’ın 2024’te yeniden Beyaz Saray’a dönmesiyle “azami baskı” kampanyası yeni biçimiyle geri geldi. Umman’ın arabuluculuğunda İran–ABD arasında yapılan beş tur dolaylı görüşmenin altıncısı yapılmak üzereyken Siyonist rejim Haziran ayında İran’a ani bir saldırı başlattı.

Bir hafta sonra ABD de saldırıya katıldı; Trump doğrudan İran’ın üç nükleer tesisinin vurulması emrini verdi.

Bu saldırının amacı Netanyahu’nun açıkça dile getirdiği gibi İran halkını devlete karşı kışkırtmak ve sokakları “rejim değiştirme” planına zemin hâline getirmekti. Ancak sonuç tam tersi oldu: İran halkı, siyasi farklılıklarına rağmen, ülkesine yönelik bu saldırı karşısında tek ses hâline geldi.

12 günlük savaş, Washington ile Tel Aviv’in İran’ı ne kadar yanlış okuduğunu gösterdi. İran’ın savunma, saldırı ve istihbarat kapasitesi, Siyonist rejimin şehirlerini hayalet bölgelere çeviren balistik yanıtıyla görünür hâle geldi ve İsrail ateşkes talep etmek zorunda kaldı.

Bu gerçekler, dış müdahale ve zorbalık politikalarının İran’a diz çöktürmek bir yana, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını açıkça yeniden gösterdi. ABD’nin Irak, Afganistan ve Libya’da bıraktığı yıkım ortadayken İran’a yönelik “rejim değiştirme” halüsinasyonlarına kapılması stratejik körlükten başka bir şey değildi.

Trump’ın sözde “bölgesel barış” iddiasının gerçekleşebilmesi için önce ABD’nin kendi başarısızlıklarını kabul etmesi gerekiyor. İran’a dayatılan şartlar —sıfır zenginleştirme ve füze programını bırakma— Tahran açısından teslimiyetten başka bir anlam taşımıyor; bu talepler Direniş Cephesi’nin şehitlerinin kanıyla inşa ettiği caydırıcılığa saldırı niteliğinde.

Bölgenin gerçekliği ortada: İran zorbalık diline boyun eğen bir ülke değil. Baskı, tehdit, yaptırım ve saldırıların tamamı başarısız oldu.