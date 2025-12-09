Ayetullah Cevadi Amuli’den Kur’an’da Birlik ve Güzel Söylem Üzerine Derin Öğütler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İslam düşünce dünyasının önemli isimlerinden Ayetullah Cevadi Amuli, Kur’an-ı Kerim’in toplumsal birlik, adalet ve güzel söylem konusundaki mesajlarını kapsamlı bir şekilde ele aldı. Amuli, Kur’an’ın halkla çoğul ifade ve hitaplarla konuşarak birliği teşvik ettiğini ve sosyal hayatın düzenlenmesinde toplumu sorumlu tuttuğunu vurguluyor.

Amuli, Kur’an’ın insanın “en güzel surette” yaratılış prensibine uygun olarak hayatın düzenlenmesini sağladığını, bu doğrultuda bölünmeye sebep olan tüm davranışların şiddetle kınandığını belirtiyor. Ona göre, Kur’an ırkçılık, kabilecilik ve maddi/mevki farklılıklar gibi ayrımlardan kaynaklanan fitneleri reddedip, gerçek üstünlüğün sadece Allah’a yakınlık ve O’nun emirlerine bağlılık ile elde edileceğini öğretir.

Ayetullah Cevadi Amuli, özellikle “Mü’minler ancak kardeştirler.” ifadesinin, tüm Müslümanların kardeşlik bağlarıyla sıkıca birbirine bağlı olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor. Amuli, Kuran ayetleri ışığında inanan ve inanmayan herkesle adalet, saygı ve samimiyet esaslarının uygulanması gerektiğini öne çıkarıyor.

Kur’an’ın “Kullarıma de ki: ‘En güzel olanı söylesinler.’” (İsra/53) ve “İnsanlara güzel söz söyleyin.” (Bakara/83) ayetlerine de işaret eden Amuli, güzel sözün teoride kalmayıp hayatın her alanında uygulanan bir yaşam tarzı olması gerektiğini ifade ediyor.

Cevadi Amuli’nin bu yorumları, Kur’an’ın toplumsal düzen ve insan ilişkilerindeki rehberliğini netleştirirken, günümüzde de birlik, sevgi ve adalet ekseninde toplumları güçlendirme ihtiyacına vurgu yapıyor. Onun görüşleri, farklılıkları zenginlik sayan, fitneye karşı uyanık ve barışçı bir toplum yapısının kurulmasına ışık tutuyor.