Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasaları, Federal Rezerv’in yaklaşan faiz indirimi beklentileri ile Rusya ve Venezuela arasındaki jeopolitik tansiyonun etkisiyle hareketleniyor. Bu gelişmeler, Brent petrol başta olmak üzere uluslararası petrol fiyatlarının iki hafta içindeki en yüksek noktalarına ulaşmasına yol açtı.

Faiz indirimi olasılığı, doların değerini etkilemesi ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi nedeniyle petrol talebine pozitif yansırken, Rusya ve Venezuela arasındaki artan gerilimler arz endişelerini körüklüyor. Özellikle enerji ihracatında kritik rol oynayan bu iki ülkenin yaşadığı siyasi ve diplomatik görüş ayrılıkları, tedarik güvenliğine dair soru işaretlerini çoğaltıyor.

Bu durum, enerji piyasalarında belirsizliği artırırken, özellikle başta direniş hareketlerinin etkin olduğu bölgelerde enerji kaynaklarının stratejik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bölge ülkelerinin ekonomik ve siyasi dinamiklerinde yeni dengelerin kurulmasına da zemin hazırlayabilir.

Analistler, petrolün mevcut trendinin kısa vadede devam edeceği görüşünde. Ayrıca, jeopolitik risklerin artarak enerji piyasalarını etkilemeye devam edeceği ve fiyatlardaki dalgalanmaların derinleşebileceği belirtiliyor.

Direniş perspektifinden bakıldığında, dış aktörler arasındaki bu mücadelelerin bölgesel güç oyunlarını daha da karmaşıklaştırdığı ve direniş unsurlarının stratejik konumunu güçlendirdiği değerlendiriliyor.