Yemen'de ABD-Suud casusları yargılanmaya başlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Mesire’nin aktardığına göre, Yemen’in başkenti Sana’da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile bağlantılı geniş çaplı casusluk şebekesine ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada, Yemen’in ulusal güvenliğine ağır zarar vermekle suçlanan 13 sanık Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Yargılama, Hâkim Yahya el-Mansur başkanlığında; savcılık temsilcileri ve avukatların katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda iddianame okundu, savcılık tarafından toplanan deliller mahkemeye sunuldu. Sanıklar ise iddialara karşı yanıtlarını ileterek dava dosyasına ilişkin belgelerin bir kopyasını talep etti. Mahkeme, sonraki oturumlarda kapsamlı delil incelemesini sürdürecek.

İddianameye göre casusluk ağı, 1980’lerin sonundan 2024 yılına kadar hem Yemen içinde hem de dışında ABD istihbaratının çıkarları doğrultusunda organize faaliyetler yürüttü. Şebeke üyelerinin, “insani yardım” ve “sivil proje” adı altında gizlenen CIA operasyonları için askerî, güvenlik, siyasi, ekonomik ve toplumsal alanda son derece hassas bilgileri topladığı, bu operasyonların Yemen’in egemenliğini hedef aldığı belirtildi.

Ayrıca şebeke üyelerinin, yabancı düşman güçlere hizmet edecek şekilde çeşitli bölgelerde ajan devşirme, rapor hazırlama ve gizli hücreler inşa etme konusunda eğitim aldıkları; ülkenin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü tehdit eden faaliyetlerde aktif rol oynadıkları kaydedildi.

Bu dosya, son yıllarda Yemen yargısının ele aldığı en büyük casusluk operasyonu olarak değerlendiriliyor. Sana’daki makamlar, CIA destekli ağın tamamen ortaya çıkarılmasının, Amerikan-İngiliz eksenli kuşatma ve saldırı stratejilerinin çökmeye başladığının açık kanıtı olduğunu vurguluyor.