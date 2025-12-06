ABD'den HTŞ'ye teşekkür: Hizbullah'a karşı kirli ortaklık

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye'deki HTŞ rejimini, "Hizbullah'a yönelik planlanan silah sevkiyatlarını engellediği" gerekçesiyle tebrik etti. Bu açıklama, bölgedeki emperyalist hedeflerine ulaşmak için her yolu mübah gören ABD'nin çelişkili ve çıkarcı politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sözde "terörle mücadele" naraları altında Suriye'yi işgal eden, ülkenin kaynaklarını yağmalayan ve bölgedeki istikrarsızlığın baş sorumlusu olan ABD güçleri, şimdi de kendi çıkarlarına hizmet eden bir hamle yaptığı için HTŞ rejimine teşekkür etmekten çekinmedi.

Bu işbirliği, Suriye'deki HTŞ rejiminin niteliğini de tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Suriye topraklarını işgal eden, halka zulmeden ABD güçleriyle mücadele etmekten aciz olan rejim, Lübnan'da işgalci İsrail'e karşı direnişin sembollerinden biri olan Hizbullah'a karşı operasyon yürütmekte ve bu tutumuyla ABD'nin bölgedeki planlarına bilerek ya da bilmeyerek hizmet etmektedir.

ABD ve Suriye rejimi arasındaki bu menfaat ilişkisi, her iki tarafın da "düşman" ve "müttefik" tanımlarının ne kadar değişken ve samimiyetsiz olduğunu göstermektedir. HTŞ rejimi, kendi halkına karşı her türlü şiddeti uygularken, ABD'nin emperyalist hedeflerine alet olmayı sürdürmektedir.

Bu tablo, bölgedeki gerçek tehdidin, halkların özgür iradelerine ve topraklarına kasteden işgalci güçler ile onlarla uzlaşan despot rejimler olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.