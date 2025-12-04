Irak’ta “Yabancı Terör Örgütleri” Listesine Alınan Direniş Grupları Krizi Derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan ve bazı direniş gruplarını “yabancı terör örgütleri” listesine ekleyen karar, hükümetin resmi kanallarından bağımsız hareket eden bir Adalet Bakanlığı komitesinin inisiyatifiyle alınmasıyla büyük bir krize yol açtı. Kararın ardından yaşanan tepkiler, devlet kurumları arasındaki koordinasyon eksikliğini ve yetki paylaşımındaki sorunları açık biçimde ortaya koydu.

Yaşanan süreç, özellikle direniş güçleri arasında endişe yaratırken, hükümet cephesinden gelen müdahaleler sonucunda karar kısa sürede geri çekildi. Ancak geri adım, Irak devlet makinelerinde yaşanan yetki belirsizliğini gidermeye yetmedi. Birbiriyle bağlantısız hareket eden kurumların operasyonları, ülkedeki siyasi istikrarı ve direniş ile devlet arasındaki hassas dengeleri olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, bu tür karışıklıkların Irak’ın iç güvenliği ve bölgesel direniş mücadeleleri açısından tehlike yarattığını vurguluyor. Özellikle direnişin halk nezdindeki meşruiyetini hedef alan bu tür adımların, devlet mekanizmasındaki zayıflığı ve yabancı müdahalelerle mücadeledeki zaafları daha da derinleştirebileceğine dikkat çekiliyor. Irak yönetiminin güvenlik ve hukuk alanında daha güçlü koordinasyon mekanizmaları kurması gerektiği öne çıkıyor.