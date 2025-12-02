Erbil’de Dev Konsolosluk Tartışması: “Washington’un Hamlesi Enerji ve Bölgesel Güvenlik Hesaplı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak Kürdistan Bölgesi’nde yükselen devasa konsolosluk inşaatı, Washington’un bölgedeki niyetlerine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. ABD’nin diplomatik biriminden çok daha fazlasını andıran bu yapı, yalnızca Irak’ın kuzeyinde değil, tüm bölgesel dengelerde dikkatle izlenen bir gelişme. Siyasi analist Muhammed el-Dari, projeye dair değerlendirmesinde, bunun “zamansız bir diplomatik yatırım değil, iyi hesaplanmış bir jeopolitik mesaj” olduğunu ifade ediyor.

el-Dari’ye göre konsolosluğun boyutu, kapasitesi ve konumu, Washington’un önümüzdeki dönemde enerji koridorları üzerinde daha sıkı bir denetim hedeflediğini gösteriyor. Özellikle Irak’ın kuzeyinde uzanan petrol-gaz hatları, Türkiye bağlantılı enerji geçişi ve Körfez bölgesine uzanan yeni planlanan güzergâhlar, ABD açısından stratejik önemde. Analist, “Bu ölçekte bir konsolosluk, yalnızca vize işlemlerinden ibaret olamaz. Bu, sahadaki ekonomik ve güvenlik mimarisine merkezi bir müdahale noktası anlamına geliyor” diyor.

el-Dari’nin dikkat çektiği ikinci başlık ise projenin bölgesel güvenlik boyutu. Washington’ın özellikle İsrail’in çevresindeki jeopolitik kuşağı sağlamlaştırmaya yöneldiğini belirten analist, Erbil’in bu stratejide kilit rol oynadığını düşünüyor. Ona göre ABD, hem İran ile gerilim hattını denetlemek hem de Suriye-Irak eksenindeki milis hareketliliğini kontrol altında tutmak için Erbil’de güçlü bir lojistik ve istihbarat üssüne ihtiyaç duyuyor.

Buna karşın bölgesel aktörlerin bu adımı nasıl okuyacağı belirsiz. Irak merkezi hükümeti, diplomatik temsilciliklerin güçlenmesini prensipte olumlu görse de konsolosluğun ölçeği ve gerçek fonksiyonlarına dair netlik talep ediyor. Bazı siyasi çevreler, ABD’nin bölgede “sivil diplomasi” adı altında yeni bir güvenlik yapılanması kurduğunu savunurken, yerel analistler bu tür hamlelerin Irak’ı yeniden büyük güçlerin rekabet sahasına dönüştürme riskine dikkat çekiyor.

Erbil’deki konsolosluk projesi ilerledikçe, hem enerji rotaları hem de bölgesel güvenlik hesapları daha sert biçimde tartışılacağa benziyor. el-Dari’nin yorumu, bu dev yapının diplomatik bir temsil binasından ziyade, Orta Doğu’nun geleceğine dönük uzun vadeli bir stratejinin somut işaretlerinden biri olduğunu öne süren görüşlerin güçlendiğini gösteriyor.