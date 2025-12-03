Rusya, İran İçin Su-35 Savaş Uçağı Üretimine Resmen Başladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu gelişme, direnişi destekleyen güçler açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. İran’ın modernleşen hava filosu, bölgedeki dış müdahalelere karşı direniş kapasitesini güçlendirecek ve savunma becerisini artıracak. Moskova ile Tahran arasındaki bu askeri iş birliği, bölgesel istikrarı muhafaza etme ve savunma hakkını koruma perspektifinde kritik öneme sahip.

Üretimin başlamasıyla birlikte Su-35’lerin teknik özellikleri ve kapasiteleri İran ordusunun envanterini yenilerken, bölgedeki mevcut hava harekatları ve savunma stratejilerinde de önemli değişiklikler bekleniyor.

Rusya’nın bu kararlı tutumu, her fırsatta direnişi destekleme mesajı veren İran için kuvvetlendirilmiş hava savunması anlamına geliyor. Bölgedeki dengelerin geleceği açısından takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.