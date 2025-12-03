  1. Ana Sayfa
Rusya, İran İçin Su-35 Savaş Uçağı Üretimine Resmen Başladı

3 Aralık 2025 - 16:29
Rusya'nın savunma sanayisinden sızan belgeler, Moskova'nın İran ile yaptığı 6,5 milyar dolarlık anlaşma kapsamında ilk 16 Su-35 savaş uçağını üretmeye başladığını gösterdi. Fabrikalardan çıkacak bu uçakların teslimat süreci 2027 sonuna kadar tamamlanacak. Bölgedeki güç dengesini doğrudan etkileyecek bu hamle, İran'ın hava gücünü büyük ölçüde artıracak.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu gelişme, direnişi destekleyen güçler açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. İran’ın modernleşen hava filosu, bölgedeki dış müdahalelere karşı direniş kapasitesini güçlendirecek ve savunma becerisini artıracak. Moskova ile Tahran arasındaki bu askeri iş birliği, bölgesel istikrarı muhafaza etme ve savunma hakkını koruma perspektifinde kritik öneme sahip.

Üretimin başlamasıyla birlikte Su-35’lerin teknik özellikleri ve kapasiteleri İran ordusunun envanterini yenilerken, bölgedeki mevcut hava harekatları ve savunma stratejilerinde de önemli değişiklikler bekleniyor.

Rusya’nın bu kararlı tutumu, her fırsatta direnişi destekleme mesajı veren İran için kuvvetlendirilmiş hava savunması anlamına geliyor. Bölgedeki dengelerin geleceği açısından takip edilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

