İran ve Türkiye Ortak Serbest Bölge Kurmayı Planlıyor: 14. Hükümetin Önceliklerinden Biri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ve Türkiye, sınır ticaretinde yeni bir dönemi başlatmak amacıyla ortak serbest bölge kurma üzerine görüşmelerini yoğunlaştırdı. İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki'nin açıklamasına göre, Türkiye ile karşılıklı deneyim paylaşımı ve teknoloji transferi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Mutabakat metninin imzalanmasıyla hukuki, teknik ve coğrafi detayların netleştirilip bölgenin faaliyete geçmesi planlanıyor.

Ayrıca, iki ülkenin birlikte ticaret ve yatırımı artırma, lojistik ve transit koridorlarını geliştirme hedefleri yenilenmiş durumda. Mevcut görüşmeler, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlarken, özellikle sınırdaki serbest bölgelerin yönetiminde işbirliği ön planda tutuluyor. Bu işbirliği, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Ortaya çıkan ortak serbest bölge, İran ve Türkiye’nin ticaret hacminin artırılması ve bölgesel entegrasyonun desteklenmesi için stratejik bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Bu girişim, iki ülkenin ekonomik dayanışmasının somut bir göstergesi olarak bölgede olumlu yankı buluyor.