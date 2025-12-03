Devrim Lideri: Kadınların Onur ve Güvenliği Toplumun Ortak Sorumluluğudur

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Ali Hamaney, kadınların karşı karşıya kaldığı sosyal sorunlara ve toplumsal sorumluluklara değindiği son konuşmasında, adaletin yalnızca hukuki bir kavram olmadığının, günlük hayatın tüm alanlarını kapsayan bir davranış biçimi olduğunun altını çizdi. Kadınların hem aile içinde hem de toplumda adaletli ve saygılı bir muamele görmesinin, “yalnızca devletin değil, toplumun her bireyinin görevi” olduğunu ifade etti.

Hamaney, kadınların maruz kalabileceği her türlü baskı, saygısızlık ya da tehdit ortamının toplumsal çürümenin habercisi olduğunu belirterek, “güvenliğin, hürmetin ve onurun korunması”nın kadınların vazgeçilmez hakları arasında olduğunu söyledi. Bu hakların ihmal edilmesinin, yalnızca kadınlara değil, toplumun bütününe zarar vereceğini dile getirdi.

Konuşmasında kadınların sosyal hayata katılımından aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine kadar birçok başlıkta mesaj veren Devrim Lideri, küresel ölçekte kadınlara yönelik artan şiddet ve ayrımcılığa da dikkat çekti. Toplumların ilerlemesinin, kadınların onurlu ve güvenli bir yaşam sürebildiği ölçüde mümkün olduğunu belirten Hamaney, kurumların bu alandaki eksikliklerini gidermek için daha kararlı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Açıklamalar, Tahran’da kadın hakları ve toplumsal roller üzerine yürütülen tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geniş yankı buldu. Analistler, Devrim Lideri’nin bu vurgusunun hem toplumsal hassasiyetleri diri tutmayı hem de kurumları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmayı amaçladığını belirtiyor.

Devrim Lideri; örtünme, iletişim ve cinsel ilişkiler alanındaki şeri kısıtlamaları, kadının onurunu ve toplumun sağlığını korumaya yönelik bir eylem olarak değerlendirdi ve Batı kültürünü, cinsel çekimlerin tehlikelerini göz ardı etmekle ve kadını tüketim ve haz aracına dönüştürmekle suçladı. Kendileri, kadın ve erkeği aile ve toplumun inşasında birbirini tamamlayan iki unsur olarak gördü ve aileyi İslam medeniyetinin hayati merkezi olarak saydı.

Kadın hakları bölümünde; "davranışta adalet", "güvenlik ve onurun korunması" ve erkeklerin eşlerine yönelik sevgi dolu bakışı üzerinde duran Ayetullah Hamanei; aile içi şiddeti, ev işlerinin dayatılmasını ve kadınların bilimsel ve mesleki ilerlemesinin kısıtlanmasını yasak kabul etti. Kendileri kadınları evin yöneticisi olarak tanıttı ve özellikle çocuk sahibi olma döneminde onların desteklenmesi gereğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, Batı'nın kapitalist bakışını eleştirerek; ailenin tahribini, kadınların cinsel istismarını, başıboşluğu ve kadının metaya dönüştürülmesini bunun sonuçlarından saydı ve Batı'nın iddia ettiği "özgürlüğün" aslında kadının esaretine yol açtığını vurguladı. Kendileri, İslam Cumhuriyeti'nin; kadının tesettürü ve İslami değerleri koruyarak her alanda ilerleyebileceğini kanıtladığını söyledi.

Devrim Lideri, İslam Cumhuriyeti döneminde İranlı kadınların bilimsel, sosyal, sportif ve cihat alanındaki ilerlemelerini emsalsiz olarak nitelendirdi ve medyayı, kadın hakkındaki Batılı bakış açısını tekrarlamaktan kaçınmaya davet etti. Kendileri, diğer milletlerin de İslam kültürünün hakikatiyle tanışması için İslam'ın kadının kimliği ve haklarına dair derin bakışının öne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Törenin başında ayrıca şehit ailelerinden birkaç kişi, kadınların sorumlulukları, rolleri ve ihtiyaçları hakkında konuştu.