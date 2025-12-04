Çin, ABD Yaptırımlarına Rağmen İran’dan Ham Petrol Alımını Rekor Düzeye Çıkardı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pekin yönetimi﻿ tarafından uygulamaya konulan yeni ithalat kotası düzenlemeleriyle birlikte, Çin’in İran’dan yaptığı ham petrol alımları önemli oranda arttı. ABD’nin sert yaptırımlarına rağmen bu alımların son aylarda günlük yaklaşık 2 milyon varili bulduğu tahmin ediliyor; bu da bölgede enerji ticaretinde kırılma noktası olarak görülüyor.

Çin, bağımsız rafinerilere getirdiği kotalarla İran petrolüne yönelik talebini canlandırırken, Tahran ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme yolunda kararlı adımlar atıyor. Bu gelişme, ABD’nin İran’a uyguladığı enerji ambargosunun etki alanını sınırlandırırken, Çin’in bölgedeki jeopolitik etkisini de artırıyor.

Uzmanlar, bu yüksek hacimli petrol alımının hem Çin’in enerji güvenliği stratejisinde hem de İran’ın ekonomik dayanıklılığında kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Aynı zamanda, bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesine de zemin hazırlıyor. ABD’nin yaptırım politikasına rağmen devam eden bu iş birliği, bölgesel ve küresel enerji piyasalarındaki hareketliliğin ve gerilimlerin devam edeceğine işaret ediyor.