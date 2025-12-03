İran, Çin ve Rusya’dan Avrupa Troykası’na Snapback Tepkisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran nükleer anlaşmasına ilişkin gerilim yeniden tırmanırken, Tahran’ın yanı sıra Pekin ve Moskova’dan da Avrupa Troykası’nın snapback mekanizmasını gündeme getirmesine sert tepki geldi. Üç ülke yaptıkları ortak açıklamada, söz konusu girişimin hem anlaşmanın ruhuyla hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla çeliştiğini belirtti.

Açıklamada, Avrupa devletlerinin anlaşmanın ekonomik taahhütlerini yerine getirmediği hatırlatılarak, buna rağmen Tahran’a yönelik baskı araçlarına başvurulmasının “tek taraflı ve hukuken hükümsüz” olduğu ifade edildi. İran, anlaşmanın yükümlülük dengesini korumayan her adımın sahadaki güven ortamını daha da zayıflattığını vurguladı.

Rusya ve Çin de snapback hamlesinin uluslararası diplomasiye zarar vereceğini, sorunu çözmek yerine krizi derinleştireceğini belirtti. Üçlü, Avrupa Troykası’nın böyle bir mekanizmayı devreye sokma yetkisinin bulunmadığını ve hukuki geçerliliği olmayan bir kararın sahada fiili sonuç doğuramayacağını dile getirdi.

Tahran’da, snapback iddiası, Batı’nın anlaşmayı baskı aracına dönüştürdüğü yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşırken, bölgesel gözlemciler mevcut gerilimin diplomatik kanalları zora soktuğunu belirtiyor.