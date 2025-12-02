ABD Büyükelçisi Barrack: Türkiye-Yunanistan İşbirliği Zamanı Geldi, Trump'la Konuşuyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Barrack'ın Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, iki komşu ülkenin yüzyıllık husumetleri bir kenara bırakarak ortak bir geleceğe odaklanması gerektiği vurgulandı. "ABD köprü oluşturabilir, hedefimiz bu" diyen büyükelçi, Türkiye-Yunanistan diyaloğunun Doğu Akdeniz'de refah ve istikrar getireceğini savundu. Bu açıklama, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde Washington'un arabuluculuk niyetini netleştiriyor.​

Kıbrıs dosyasının da masaya taşınması beklentisi, Barrack'ın sözlerinde öne çıkıyor. Büyükelçi, iki ülkenin bir araya gelmesinin halklar için büyük fırsatlar yaratacağını belirterek, Trump yönetiminin bu yönde aktif olacağını ima etti. Heybeliada Ruhban Okulu gibi hassas konular da bu çerçeveye dahil edilebilir sinyalleri verdi.​

Ancak bu girişim, direniş cephesinde Siyonist rejimin bölgedeki yayılmacılığına karşı Türkiye'nin bağımsız duruşunu zora sokma riski taşıyor. Gözlemciler, ABD'nin "köprü" retoriğinin altında Doğu Akdeniz enerji hatları ve güvenlik şeritlerini şekillendirme hesabı olduğunu düşünüyor. Ankara'nın temkinli yaklaşımı, milli çıkarları koruma refleksi olarak değerlendiriliyor.​