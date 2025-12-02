ŞİÖ Ülkeleri İran’da Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) uzun süredir planladığı ortak özel kuvvet tatbikatı “Sahand 2025”, İran’ın Şebister şehrinde sahaya indi. Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin dağlık bölgesinde yürütülen tatbikatlarda, üye ülkelerin seçkin birlikleri terörle mücadele senaryoları üzerinden koordinasyon ve operasyon kapasitesi denemeleri yaptı.

İran resmi kaynakları, tatbikatın kent merkezine uzak stratejik bir bölgede gerçekleştirildiğini ve günler süren faaliyetlerin “çok uluslu müdahale kabiliyetinin geliştirilmesine” odaklandığını açıkladı. Program kapsamında rehine kurtarma, sınır ötesi takip, istihbarat paylaşımı ve ortak komuta düzeni gibi başlıklarda saha uygulamaları yapıldı.

Tatbikatın dikkat çeken bir diğer yönü, ŞİÖ’nün güvenlik ayağında son dönemde artan işbirliği vurgusunun pratikte test edilmesi oldu. Katılımcı ülkelerin askeri temsilcileri, bölgesel tehditlere karşı ortak duruşun önemine işaret ederken, gelecek dönem tatbikatlarının kapsamının genişletilebileceğini belirtti.

“Sahand 2025”, İran’ın ev sahipliğinde yürütülen en kapsamlı ŞİÖ operasyonel faaliyetlerden biri olarak kayda geçti.