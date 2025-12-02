Mazenderan Halkının Kahramanlığı Unutulmuyor: Devrim Muhafızları Sözcüsü Naini’den Tarihi Övgü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mazenderan eyaleti, İran’ın direniş mirasında sembol bir yer tutuyor. Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, Taberistan Kanalı’nın “Atr-ı Aşıki” programında yaptığı konuşmada, eyalet halkının zorlu savaş yıllarında gösterdiği kahramanlıkları tek tek sıraladı. Sekiz yıllık dayatılmış savaş ile 12 günlük çatışmalarda Mazenderanlıların fedakârlıklarının belirleyici olduğunu belirterek, bölgenin savunma dönemindeki üstün katkısını öne çıkardı.

Naini, özellikle 25. Kerbela Tümeni’ni överek, bu birliğin görevlere gönüllü koşan kadrosuyla tanındığını ifade etti. Tümenin hat kırıcı gücü, direniş cephesinde dönüm noktaları yarattı ve Mazenderan’ın stratejik önemini pekiştirdi. Bu tür birlikler, düşman baskısına karşı direnişin omurgasını oluşturdu.

Mazenderan’ın tarihi direniş geleneği, Şiilik kökenli mücadelelerden günümüze uzanıyor ve eyaleti direnişin kalesi yapıyor. Naini’nin sözleri, bu mirasın geleceğe taşınması gerektiğini vurguluyor. Bölge halkı, her dönemde emperyalist dayatmalara karşı ön saflarda yer aldı.

Bu açıklamalar, direniş ruhunun canlı tutulmasının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösteriyor. İran askeri liderliği, Mazenderan gibi eyaletlerin cesaretini örnek göstererek yeni nesillere ilham veriyor.