Doha ve Beyrut Arasında Yeni Dönem: Katar’dan Lübnan’a Destek Sözü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Başbakanı Nevaf Selam’ın Doha ziyareti, bölgesel dengelerin hassaslaştığı bir dönemde Katar–Lübnan hattında dikkat çekici bir diplomatik hareketlilik yarattı. Emirlik Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede taraflar, siyasi istişarelerin artırılması ve ekonomik ortaklıkların derinleştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Şeyh Temim, Lübnan’ın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek Doha’nın “kardeş ülkenin yanında durmaya” devam edeceğini açıkladı. Katar yönetiminin kısa süre içinde Beyrut’a yönelik yeni bir ekonomik destek paketi açıklayacağı belirtilirken, paketin özellikle enerji, altyapı ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklanacağı ifade ediliyor.

Başbakan Selam ise Katar’ın uzun yıllardır Lübnan’a gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak, “Doha ile ortaklığımız bölgenin istikrarına katkı sunan kalıcı bir dostluğun ifadesidir” dedi. Görüşmenin ardından yapılan ortak değerlendirmelerde, iki ülkenin önümüzdeki dönemde yatırım ve ticaret kanallarını daha etkin hale getirmeyi hedeflediği bildirildi.

Doha temaslarının, Lübnan’ın ekonomik toparlanma çabalarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.