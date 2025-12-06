Putin: “Rusya ve Hindistan Aynı Yolda Yürüyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hindistan temasları, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin kapsamını yeniden gündeme taşıdı. Yeni Delhi’de onuruna düzenlenen resmi yemekte konuşan Putin, Rusya ile Hindistan’ın “bölgesel barış, ekonomik ortaklık ve çok kutuplu dünya düzeni” konularında uyum içinde hareket ettiğini söyledi.

Putin, iki ülkenin uzun yıllara dayanan siyasi ve ekonomik ilişkilerine atıf yaparak, ortak projelerin karşılıklı güveni daha da güçlendirdiğini belirtti. Enerji, savunma ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin genişlediğini kaydeden Rus lider, “Hindistan ile yürüdüğümüz yol, sadece ikili ilişkilerin değil, küresel dengenin de geleceğini şekillendiriyor” ifadelerini kullandı.

Hindistan tarafı da ziyareti, mevcut jeopolitik dalgalanmalar arasında “dengeli diplomasi ve karşılıklı çıkara dayalı ortaklığın” teyidi olarak değerlendiriyor. Putin’in temaslarının önümüzdeki günlerde ekonomik anlaşmalar ve bölgesel güvenlik başlıklarıyla devam etmesi öngörülüyor.