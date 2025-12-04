Bayraktar: Rusya ile Doğalgaz Sözleşmeleri 1 Yıl Uzatıldı, ABD Doğalgazına Yatırım Planı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki dış politika ve yatırım stratejilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Rusya ile mevcut doğalgaz sözleşmelerinin büyük bir mutabakatla bir yıl süreyle﻿ uzatıldığını ve bunun enerji arz güvenliğine olumlu yansıyacağını bildirdi.

Bayraktar ayrıca Türkiye’nin küresel enerji piyasalarında daha etkin yer almak için ABD’de doğalgaz üretimine yatırım yapmayı planladığını aktardı. Bu adımın, ülkenin enerji çeşitliliğini artıracağı ve dışa bağımlılığı azaltacağı vurgulandı. Öte yandan, J.P. Morgan’da bulunan Rus varlıklarının Akkuyu Nükleer Santrali ödemelerinde kullanılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu hamleyle enerji projelerine finansman sağlamada yeni kanallar oluşturulması hedefleniyor.

Bakan’ın mesajları, Türkiye’nin hem bölgesel enerji ortaklıklarını koruma hem de yeni uluslararası iş birlikleriyle stratejik derinlik kazanma niyetini ortaya koyuyor. Enerji sektöründeki bu gelişmeler, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda daha sağlam bir altyapı inşa etme çabasının göstergesi olarak değerlendiriliyor.