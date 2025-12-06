Batı’nın Ukrayna Hesabı Sarsılıyor: Diplomatik Adımlar Güven Kaybını Açığa Çıkarıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Moskova’da yürütülen son görüşmeler, sahadaki gidişatın diplomasi masasına ağırlığını daha güçlü koymaya başladığını ortaya koydu. Avrupa’nın enerji politikalarında yaptığı yeni ayarlamalar ve Rusya ile yaşanan donmuş varlık anlaşmazlığında geri adımı andıran yaklaşımlar, kıtanın savaşın uzun vadeli maliyetlerini daha fazla dikkate almaya başladığı yorumlarına neden oluyor.

Petrol fiyatına getirilen üst sınırın etkisizliği konusundaki tartışmalar da Batı blokunda rahatsızlığı artırmış durumda. Enerji piyasalarında beklenen baskının sağlanamaması, ekonomik yaptırım stratejilerinin etkinliğine dair yeni soru işaretleri doğuruyor.

Bu tabloyu tamamlayan ise Kiev’in diplomatik kulislerde dile getirdiği kaygılar. Zelenski yönetimi, özellikle ABD ve Avrupa’da savaşın gidişatına ilişkin umutların törpülendiğini sezen açıklamalar yapmaya başladı. Fransa’nın sahada denge gözeten yeni askeri manevraları da, Batı’nın savaşın seyrine dair beklentilerini yeniden kalibre ettiğinin işareti olarak görülüyor.

Tüm bu başlıkların birleşimi, başlangıçtaki “kesin askeri zafer” söyleminin yerini daha temkinli, maliyet ve risk hesabı ağır basan bir yaklaşımın aldığını gösteriyor.