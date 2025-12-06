İsrail Ordusunda Şok: Genç Askerin İran İçin Ajanlık Yaptığı Ortaya Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail güvenlik kurumlarında büyük bir güvenlik açığını gün yüzüne çıkaran olayda, 22 yaşındaki Rafael Reuveni’nin görevde bulunduğu süre boyunca para karşılığında İran’a çeşitli askeri bilgiler ilettiği belirlendi. Soruşturma kaynakları, Reuveni’nin temaslarının bir süre önce fark edilmesi üzerine takibe alındığını, elde edilen bulguların ardından da gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail basını, askerin erişim sağladığı bilgilerin niteliği konusunda resmi makamların sessiz kaldığını ancak olayın “iç güvenlik kırılganlığını” ortaya koyması nedeniyle ciddiyetle ele alındığını aktardı. Güvenlik çevreleri, özellikle aktif görevdeki bir askerin yabancı bir devletle ilişki kurabilmiş olmasının, “komuta zinciri ve denetleme mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini” gösterdiğini belirtiyor.

Reuveni’nin İran adına hangi motivasyonlarla hareket ettiği ve para karşılığında ne tür bilgiler sağladığı soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek. Olay, İsrail iç güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirirken, uzmanlar bunun yalnızca “tekil bir vakadan ibaret olmayabileceği” konusunda uyarıda bulunuyor.

İddianamede, birkaç hafta önce bir İran ajanının Reuveni ile Telegram üzerinden iletişime geçtiği ve çeşitli görevler karşılığında para teklif ettiği belirtiliyor. Reuveni’nin bu teklifleri kabul ettiği kaydedildi.

Reuveni’nin söz konusu görevleri yerine getirip belgelerle kayıt altına aldığı ve bu belgeleri Telegram üzerinden ajana gönderdiği iddia edildi.

Görevler arasında, evinin yakınındaki bir parkta video çekmek, bir otobüs durağını belgelemek, bir alışveriş merkezinde görüntü almak ve belirli alanlardaki faaliyetlerle ilgili ayrıntılar sağlamak yer alıyor.

İddianamede, Reuveni’nin bir keresinde Bi'ir Seba’daki bir süpermarketten bir paket sigara alıp, yanına 20 şekel ve iddianamede “muhtemelen ajana yönelik şifreli bir mesaj” olarak nitelenen “Go to Jordan (Ürdün’e git)” yazılı bir not ekleyerek parkta sakladığı belirtiliyor.

Diğer görevler ve ödemeler

Başka bir olayda, Rishon LeZion’a gönderilerek bir silahın belirli bir konumda saklanıp saklanmadığını kontrol ettiği, silahın gerçek mi yoksa oyuncak mı olduğunu tespit ettiği öne sürüldü.

Habere göre, silahı başka bir kişiye vermeyi reddetmesinin ardından, 2.000 şekel karşılığında silahı başka bir yere taşıması talimatı verildi. Ayrıca belirli bir yerde bir cep telefonunu gizlemesi de istendi.

Reuveni’den, İran istihbaratı tarafından potansiyel olarak işe alınabilecek diğer kişilerle ilgili ayrıntılar da istendiğini belirten Kan News, bunun yanı sıra Bi'ir Seba’daki bir kafeden SIM kart almasının da talep edildiğini, ancak Reuveni’nin başarılı olamadığını kaydetti.

Ajanın iki gün sonra, Reuveni’den hidrojen peroksit satın almasını istediği, fakat bu görevin de tamamlanmadığı bilgisi aktarıldı.

Toplamda, Reuveni’nin bu görevler karşılığında yaklaşık 2.700 dolar aldığı ve ödemelerin dijital bir cüzdana aktarıldığı iddia edildi.