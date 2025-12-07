“Direniş Cephesinin Zaferi, Kur’an’ın Öngörülerinin Gerçekleşmesidir”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hüccetü'l-İslam ve'l-Müslimin Seyyid Mehdi Hamuşi, Kum’da gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim yarışmalarının kapanış programında, Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) doğum gününü tebrik ederek konuşmasına başladı. Son dönem bölgesel olayların Kur’an’ın öngörüleriyle tamamen uyumlu olduğunu belirten Khamuşi, özellikle Haşr Suresi’ndeki ayetlere işaret ederek o dönem münafıkların tutumunun, bugün düşmana zafer vaat eden münafıklar ve monarşi yanlılarıyla benzerlik taşıdığını dile getirdi.

Evkaf Kurumu Başkanı, Kur’an ayetlerinin düşman cephesinin İran milletinden duyduğu korkuyu da ortaya koyduğunu belirterek “Trump gibi isimlerin hâlâ General Süleymani’nin adını anması, direnişin etkisinin açık göstergesidir” dedi.

Bu süreçte asıl takva anlayışının “sosyal takva” olduğunu söyleyen Khamuşi, İslam İnkılabı Rehberi’nin “İkinci Adım Bildirisi”nde belirlediği yol haritasına bağlılığın önemine dikkat çekti. Direniş cephesinin başarılarının, özellikle Yemen’in ABD’ye karşı duruşunun, Kur’ani literatür ve velayet makamına tam itaate dayandığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Khamuşi, Kur’an’ın mesajını daha derin kavramanın, büyük hedeflere ulaşmanın ve Hz. Mehdi’nin (a.f) zuhuruna zemin hazırlamanın başlangıcı olmasını temenni etti. İran’ın ekonomik ve askeri alanlarda da egemen güçlere karşı direnmeyi sürdürerek zafer elde etmesini diledi.