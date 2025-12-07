Çin ile Rusya’dan Birlikte Füze Savunma Tatbikatı: Stratejik İşbirliği Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Çin ve Rusya arasındaki askeri işbirliği, yeni bir aşamaya taşındı. Üçüncü tur füze savunma tatbikatı, Rusya sınırları içinde geniş çaplı bir şekilde gerçekleştirildi. İki ülkenin ortak operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik bu manevralar, bölgesel ve küresel güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkilere sahip. Pekin’den yapılan resmi açıklamada, tatbikatların dostane niyet taşıdığı ve herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yönlendirilmediği belirtildi.

Bu tatbikat, Çin ile Rusya’nın savunma alanındaki sinerjisini artırma stratejisinin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Özellikle güncel jeopolitik konjonktürde, iki güç arasındaki işbirliği Batı ittifaklarına karşı dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Rusya topraklarında yapılan manevarlar, ortak savunma kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve bölgesel tehditlere karşı birlikte hareket edebilme reflekslerinin geliştirilmesi açısından kritik önemde.

Çin’in manevralarla ilgili açıklaması, uluslararası kamuoyuna barışçıl ve savunma odaklı bir mesaj vermeyi amaçlıyor. Ancak bu güçlü işbirliği, küresel güç dengelerinde yeni arayışlar ve ittifakların şekillenmesiyle eşleşiyor. Bölgedeki diğer aktörlerin bu gelişmeyi nasıl karşılayacağı ve tepki vereceği, önümüzdeki dönemde stratejik ortamın nasıl evrileceği açısından belirleyici olacak.

Çin ve Rusya’nın artan askeri uyumu, uluslararası arenada dikkatle izlenirken, özellikle savunma teknolojilerinde karşılıklı bilgi paylaşımı ve ortak stratejik planlamalar giderek önem kazanıyor. Bu manevra serisi, her iki ülkenin küresel arenada daha etkili ve dayanıklı bir güce dönüşme çabalarının vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor.