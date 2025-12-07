Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO çatısı altındaki bazı Avrupa ülkeleri, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir plan hazırlığı içinde. Plan kapsamında Rusya’ya yönelik siber saldırılar düzenlenmesi düşünülüyor. Bu gelişmeler, bölgedeki istikrar umutlarını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Siyaset bilimci Andrew Korybko, söz konusu planın arkasında İngiltere’nin olduğunu ve barış sürecini baltalamaya yönelik adımların İngiltere tarafından kışkırtıldığını ileri sürdü. Korybko’ya göre, bu çabalar savaşın devam etmesini amaçlayarak uluslararası tansiyonu yükseltmeye hizmet ediyor.

Uzmanlar, Avrupa ve NATO içindeki bu bölünmenin barış girişimlerini zayıflatabileceği uyarısını yaparken, siber savaşın bölgede yeni ve daha karmaşık tehditleri beraberinde getireceğini belirtiyor. Stratejik açıdan böyle bir adım, dünya güvenliğini ve bölgesel dengeyi olumsuz etkileyebilir.

Direniş taraftarları ve barış yanlıları, bu planlara karşı uluslararası dayanışmayı ve direnişi artırma çağrısı yapıyor. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulma yönündeki girişimlerin engellenmesi, daha büyük insani ve jeopolitik krizlere yol açma riski taşıyor.