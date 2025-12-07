İsrail’in Tarihi Bütçesi Onaylandı: 662 Milyar Şekel ile Savunmaya Dev Yatırım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail, 2026 yılı bütçesiyle ekonomik ve güvenlik anlamında yeni bir döneme adım atıyor. Ülke tarihinin en büyük bütçesi olarak kayda geçen 662 milyar şekelik tasarı, Savunma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yaşanan sert tartışmaların sonunda mutabakatla şekillendi. Savunma tarafı, artan bölgesel tehditler karşısında bütçenin yetersiz kalmaması için güçlü bir yatırım talep ederken; Maliye Bakanlığı ise mali disiplin ve sürdürülebilirlik konusunda hassasiyet gösterdi.

Uzlaşma, kaynakların daha etkili ve stratejik kullanımı üzerine kuruldu. Tasarı, hem savunmanın güçlendirilmesini hem de sosyal ve ekonomik programların devamını sağlamayı amaçlıyor. Savunma harcamalarının yükselmesi, İsrail’in güvenlik politikalarındaki önceliklerini net biçimde ortaya koyarken, bütçe artışının genel ekonomiye olan etkileri ve kamu harcamalarının yönetimi meclisteki tartışmaların ana başlıkları arasında yer alacak.

Bu dev bütçe aynı zamanda, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin artması ve askeri modernizasyona duyulan ihtiyacın sonucu olarak dikkat çekiyor. İsrail’in kendi güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı, mali kaynakların bu ölçekte artırılmasıyla somutlanmış oldu. Ancak uzmanlar, bu büyüklükteki harcamaların ülke ekonomisi üzerindeki uzun vadeli yansımalarını yakından izlemenin önemine işaret ediyor.

Nihai karar, meclisin yapacağı oylamayla kesinleşecek ancak şu anki tablo, İsrail’in önümüzdeki yıllarda güvenlik önceliklerini bütçesine net şekilde yansıttığını gösteriyor. Bu kapsamda 662 milyar şekel, sadece maddi bir rakam değil; aynı zamanda İsrail devletinin gelecekteki varoluş mücadelesine yönelik bir taahhüt olarak okunabilir.