Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekipleri, savcılığın talimatıyla IŞİD'in Türkiye’deki faaliyetlerine karşı yürütülen soruşturmayı derinleştirdi. Örgüt adına çeşitli sosyal medya platformlarında propaganda yapan, Türkiye içindeki bağlantıları değerlendirilen şüpheliler titiz teknik ve fiziki takibe alındı.

Operasyon kapsamında, terör örgütünün propaganda ağlarının çözülmesi ve Türkiye’de radikalleşme sürecinin engellenmesi hedefleniyor. Emniyet güçleri, özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, bu platformlarda yayılan örgüt mesajlarına karşı başarılı bir mücadele yürütmekte kararlı olduklarını açıkladı.

Direniş cephesinden bakıldığında, bu tür adımlar halkın güvenliği ve bölgedeki terör tehditlerinin önlenmesi adına önemli gelişmeler olarak görülüyor. Aynı zamanda, halk arasında artan terör karşıtı duyarlılıkla beraber, devletin bu operasyonları direniş ruhunu daha da güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında, bağlantılı şüphelilerin tespit edilip adalet önüne çıkarılması bekleniyor. Yetkililer, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurların kökünün kazınması için mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.