Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran, Suudi Arabistan ve Çin’in üçüncü ortak toplantısı, geniş kapsamlı görüşmelerin ardından yayımlanan tutanak belgesi ve ortak basın bildirisi ile tamamlandı. Görüşmelerde, bölgesel barış ve işbirliğinin güçlendirilmesi için somut adımlar ele alındı. Çin yönetimi, Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları destekleme kararlılığını özellikle vurguladı.

Bu toplantı, bölgenin istikrarı için kritik bir öneme sahip olup, Orta Doğu’da uzun süredir devam eden ayrışma ve çatışmaların azaltılması yönünde umut verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Çin’in arabuluculuğunda gerçekleşen bu sürecin, bölgedeki direniş ve güç dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

İran ve Suudi Arabistan’ın ilişkilerini normalleştirme çabaları, direnişi destekleyen çevrelerde bölgesel dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesi açısından olumlu karşılanıyor. Uzmanlar, bu üçlü ilişkilerin gelişmesinin bölgedeki dış müdahalelerin etkisini azaltarak halkların lehine yeni fırsatlar yaratabileceğini belirtiyor.

Çin’in taraflar arasındaki diyalogu desteklemesi, bölgesel aktörler için denge unsuru olarak görülüyor. Toplantı sonucunda yayımlanan bildiride, gelecekte de işbirliğinin devam ettirileceği ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncelik verileceği açıklandı.

Bu gelişmeler, Orta Doğu’da barış ve istikrar arayışlarının güçlendiğini gösterirken, Riyad ve Tahran arasındaki gerginliklerin azaltılması yönündeki çabaların somut adımlarla desteklendiğini ortaya koyuyor.