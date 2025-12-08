ABD medyasında İsrail hegemonyası: Siyonist propaganda küreselcileri ele geçirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li teknoloji devi Oracle’ın kurucusu Larry Ellison ile oğlu David Ellison, televizyon, sinema, haber ve sosyal medya alanlarında hızla büyüyen medya yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak aile, uzun yıllardır sürdürdükleri yakın İsrail ilişkileri nedeniyle, bu medya gücünün İsrail yanlısı içeriklerin yayılmasında etkili olabileceği yönünde tartışmalara yol açıyor.

Tel Aviv merkezli +972 internet sitesinin haberine göre baba-oğul, Hollywood’dan sosyal medyaya kadar geniş alanda faaliyet gösteren şirketlerle İsrail odaklı içerikleri güçlendirmeye çalışmakla eleştiriliyor.

Örneğin, Hamas konulu İsrail yapımı “Red Alert” dizisi, uluslararası dağıtımda aylarca alıcı bulamazken, yapımcı Lawrence Bender, Eylül ayında David Ellison ile karşılaştıktan sonra dizinin küresel haklarını Paramount-Skydance üzerinden aldı. Bender, Ellison’un diziyi izledikten sonra “Bunun bir parçası olmak benim için onurdur” dediğini aktardı.

David Ellison’ın Tel Aviv yönetimi çizgisine yakın projelere hızlı onay vermesi, hem 42 yaşındaki yöneticinin hem de dünyanın en zenginleri arasında yer alan babası Larry Ellison’ın medya imparatorluğunu nasıl şekillendirdiğinin önemli bir örneği olarak gösteriliyor.

Bu yıl Paramount ve CBS yayın ağını 8 milyar dolara satın alan Ellison, ekimde ise “The Free Press”i 150 milyon dolara devraldı ve İsrail yanlısı duruşu nedeniyle Bari Weiss’i CBS News’ün baş editörü olarak görevlendirdi. Paramount yönetimi, İsrailli yapımcılara yönelik boykotlara karşı tavır aldı ve antisemitik olarak görülen bazı isimleri kara listeye aldı.

Larry Ellison’ın Oracle şirketi, Beyaz Saray’ın onayıyla TikTok’un ABD operasyonlarını devralması planlanan konsorsiyumda yer alıyor. Bu durum, milyonlarca genç kullanıcıya ulaşan içeriklerde algoritma ve veri yönetimi üzerinden müdahale olanağı sağlayacağı ve İsrail karşıtı içeriklerin bastırılmasına yol açabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Nisan 2024’te TikTok’un ByteDance tarafından satılmaması halinde ABD’de yasaklanmasını öngören yasayı imzaladı; gerekçe Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olarak belirtilse de, bazı uzmanlar bu kararın İsrail imajına zarar vermemesi amacıyla da alındığını ifade ediyor.

Larry Ellison’ın İsrail’e açık destek beyanları uzun yıllara dayanıyor. 2007’deki İsrail ziyaretinde dönemin Başbakanı Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile görüşen Ellison, Gazze sınırındaki Sderot kentindeki bir tesisi güçlendirmek için 500 bin dolar bağışladı. Ellison, İsrail ordusunu “dünyanın en cesur insanları” olarak tanımladı ve milyonlarca dolarlık bağış yaptı. Oracle CEO’su Safra Catz da İsrail ile yakın bağlarını sık sık vurguluyor; Kudüs’te büyük bir yeraltı veri merkezi kurmalarının gerekçesi olarak “İsrail’i sevmeleri ve ülkenin buna ihtiyacı” olduğunu belirtti.