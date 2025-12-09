Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Atom Enerjisi Kurumu’nun Sözcüsü ve Uluslararası, Hukuki ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, resmi haber ajansı İRNA'ya yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’a karşı olan tavrını eleştirdi. Kemalvendi, UAEA’nın tutumunun İran’ın nükleer enerji hakkını sınırlamaya yönelik ve haksız olduğunu belirtti.

Kemalvendi, uluslararası denetim ve işbirliğinin önemine dikkat çekerken, ajansın yaklaşımının dengesiz ve taraflı olduğunu ifade etti. İran’ın nükleer çalışmalarının barışçıl amaçlı olduğunu ve tüm yasal yükümlülüklere uyulduğunu vurguladı. Ancak ajansın yaptırım uygulama ya da haksız kısıtlamalar getirme yoluna gitmesinin bölgesel güvenliğe zarar verdiğini dile getirdi.

Bu açıklamalar, İran’ın uluslararası toplum nezdindeki itibarını koruma çabası ve aynı zamanda dış baskılara karşı direnişini simgeliyor. Behruz Kemalvendi, İran’ın nükleer teknolojideki ilerlemesini savunurken, adil ve eşit muamele talebini yineliyor.

Direniş perspektifinden bakıldığında, bu tür sert açıklamalar İran’ın kendini savunma ve uluslararası arenada boyun eğmeme çizgisini koruduğunu gösteriyor. Bu tutum, bölgedeki güç dengesinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor ve direniş hareketlerinin moral kaynağı olarak görülüyor.

Yetkililer, UAEA ile işbirliğini sürdüreceklerini ancak İran’ın haklarını korumakta kararlı olduklarını belirtiyor. Önümüzdeki süreçte bu konuda uluslararası platformlarda daha fazla diplomatik mücadele bekleniyor.