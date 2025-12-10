Trump’tan Kiev’e Baskı: Cephede Sertleşme, Masada Kilitlenen Barış Süreci

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e, Rusya'ya toprak kayıplarını kabul etmesini gerektiren barış teklifine yanıt vermesi için birkaç gün süre tanıdığı öne sürüldü.

Financial Times’a (FT) konuşan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Noel’e kadar bir anlaşmaya varmayı umduğunu söyledi. Zelenskiy’in ise Amerikalı müzakerecilere, Kiev’in Avrupalı destekçilerine danışmak için zamana ihtiyacı olduğunu bildirdiği kaydedildi.

KİEV DİRENİYOR

Zelenskiy, pazartesi günü Londra gezisi sırasında ABD'nin kendisini "uzlaşmaya" zorladığını kabul etti ancak toprak konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmadığını sözlerine ekledi. Ukrayna'nın savaşmadan herhangi bir toprak vermeye istekli olmadığını yineledi.

PUTİN: HEDEFLERDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü savaşla ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Rusya, Özel Askerî Operasyonu mantıklı bir sonuca ulaştıracak ve tüm hedeflerine ulaşacak.

Donbass, Rusya topraklarıdır, bu tarihsel bir gerçektir.

Ele geçirilen Ukrayna toprakları her zaman Rusya'nın bir parçasıydı.

TRUMP: RUSYA ÜSTÜN

ABD Başkanı, pazartesi günü Politico’ya verdiği röportajda Rusya’nın "çok daha büyük bir ülke" olduğunu ve şu anda çatışmada "üstünlüğe" sahip olduğunu vurguladı. "Bir noktada büyüklük kazanacak. Ve bu, devasa bir büyüklük" diyerek Zelenskiy’in ABD barış teklifinin son taslağını okumaya başlaması gerektiğinde ısrar etti.

Trump, bildiği kadarıyla Zelenskiy’in üst düzey yetkilileri "teklifi beğendikleri" halde, Ukrayna liderinin son ABD barış planını hâlâ incelemediğini söyledi. Trump, "Birçok insan ölüyor. Bu yüzden onu okuması gerçekten iyi olur” dedi ve Zelenskiy’i anlaşma sürecini aksatmaktan sorumlu tuttu.

SEÇİM TARTIŞMASI

Zelenskiy'in gayrimeşru statüsüne de değinen Trump, "Uzun zamandır seçim yapmadılar. Biliyorsunuz, demokrasiden bahsediyorlar, ama artık bir demokrasi olmadığı bir noktaya geliyor." dedi.

ABD Başkanı, kasım ayında, Moskova'nın geniş bir ateşkes için temel koşullarından biri olan, Ukrayna'nın şu anda kontrol ettiği Rusya'nın Donbass bölgesinin bir kısmından birliklerini çekmesini talep eden bir barış planı sunmuştu.

CEPHEDE DURUM

Rus birlikleri cephenin farklı kesimlerinde istikrarlı kazanımlar elde ederken Ukraynalı komutanlar cephanelerinin azaldığını ve yeni askerlerle cephe kayıplarını telafi etmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Aralık ayının başlarında, Rusya Savunma Bakanlığı, Başkan Vladimir Putin'in daha fazla taarruz için önemli bir "köprübaşı" olarak tanımladığı Donbass kenti Pokrovsk'un, aylar süren kuşatmanın ardından kurtarıldığını duyurmuştu.