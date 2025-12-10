Almanya’nın Silah İhracatı Kararı Tepki Çekti: “Soykırım Suçuna Ortaklık Riski” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Af Örgütü Avrupa Araştırma Direktör Yardımcısı Esther Major, Alman hükümetinin İsrail’e silah ihracatına yeniden izin verme kararını “pervasızca ve hukuka aykırı” olarak nitelendirdi. Major, yaptığı açıklamada bu adımın, özellikle Gazze’de süren askeri operasyonların doğrudan sivil nüfus üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemde atılmasının ağır sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Alman hükümetinin, daha önce yürürlükte olan kısıtlamaları kaldırarak savaş materyallerinin sevkiyatının önünü açması, Avrupa kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İnsan hakları kuruluşları, bu kararın yalnızca siyasi değil, aynı zamanda hukuki sorumluluk anlamına geldiğini ve Almanya’yı uluslararası alanda tartışmalı bir pozisyona sürükleyebileceğini ifade ediyor.

Major, açıklamasında “Silah transferleri, sivillere yönelik sistematik saldırı riskinin yüksek olduğu koşullarda açık biçimde uluslararası insancıl hukuka aykırıdır” ifadesini kullanırken, Berlin yönetiminin bu süreçteki sorumluluğunu görmezden geldiğini dile getirdi. Özellikle Gazze’de yaşanan sivil ölümler, altyapı yıkımları ve insani yardım krizi göz önüne alındığında, alınan kararın sonuçlarının “sadece politik değil, vicdani bir kırılma” anlamına geldiği vurgulandı.

Alman hükümet kanadından gelen sınırlı açıklamalarda ise kararın “müttefiklik yükümlülükleri” çerçevesinde alındığı savunulurken, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları bu yaklaşımın uluslararası hukukla çeliştiği görüşünü dile getirdi.

Uzmanlar, Almanya’nın bu kararının yalnızca Orta Doğu’daki dengeleri değil, Avrupa’nın insan hakları ve hukuk temelli dış politika iddialarını da ciddi biçimde zedeleyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.