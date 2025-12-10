Hz. Fatıma'nın -sa- kutlu doğum günü etkinlikleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hz. Fatıma-i Zehra -sa- hicretin 8. yılında 20 Cemadi-üs- Sani gününde dünyaya geldi.

Hz. Fatıma -sa- kutlu doğum günü dolaysıyla her yıl İslami İran'ın dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Bu münasebetle, başta İmam Rıza'nın -as- Meşhed'deki pak türbesi ve hz. Masume'nin -sa- Kum kentindeki pak türbesi olmak üzere dini mekanlarda Ehl-i Beyt -as- aşıklarının katılımıyla etkinlikler tertip ediliyor.

Dünya kadınlarının örneği olan hz. Fatıma'nın -as- kutlu doğum günü İslam İnkılabı Kurucusu Rahmeti İmam Humeyni'nin doğum gününe denk gelmektir.

Bugün İran takviminde "Anneler" ve "Kadınlar" günü olarak adlandırılmıştır.

َABNA Türkçe Servisi olarak, bu kutlu günü tüm Müslümanlar'a, anneler ve kadınlara kutluyoruz.