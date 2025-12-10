  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Hz. Fatıma'nın -sa- kutlu doğum günü etkinlikleri

10 Aralık 2025 - 17:31
News ID: 1760210
Hz. Fatıma'nın -sa- kutlu doğum günü etkinlikleri

Yarın 20 Cemadi-üs-Sani 1440, 26 şubat 2019, 7 Esfend 1397, Peygamber Efendimiz'in -sav- biricik kızı hz. Fatıma-i Zehra'nın -sa- kutlu doğum günüdür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Hz. Fatıma-i Zehra -sa- hicretin 8. yılında  20 Cemadi-üs- Sani gününde dünyaya geldi.

Hz. Fatıma -sa- kutlu doğum günü dolaysıyla her yıl İslami İran'ın dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenleniyor.

Bu münasebetle, başta İmam Rıza'nın -as- Meşhed'deki pak türbesi ve hz.  Masume'nin -sa- Kum kentindeki pak türbesi  olmak üzere dini mekanlarda  Ehl-i Beyt -as- aşıklarının katılımıyla etkinlikler tertip ediliyor.

Dünya kadınlarının örneği olan hz. Fatıma'nın -as- kutlu doğum günü İslam İnkılabı Kurucusu Rahmeti İmam Humeyni'nin doğum gününe denk gelmektir.

Bugün İran takviminde "Anneler" ve "Kadınlar" günü olarak adlandırılmıştır.

َABNA Türkçe Servisi olarak, bu kutlu günü tüm Müslümanlar'a, anneler ve kadınlara kutluyoruz.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha