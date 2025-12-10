“Beşinci Perde” Söylemi Tartışma Yarattı: Washington’un Kriz Yönetimi İran Gerçeğine Takıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetiminin Suriye dosyasından sorumlu özel temsilcisinin dile getirdiği “beşinci perde” ifadesi, diplomatik kulislerde geniş yankı uyandırdı. Açıklamanın, sahadaki kırılganlığı perdeleme ve kamuoyuna “kontrol bizde” mesajı verme amacı taşıdığı yorumları yapılırken, bölgesel gözlemciler Washington’un gerçek tabloyu gizlemekte zorlandığını vurguluyor.

Askeri ve siyasi kaynaklar, son dönemde yaşanan ve 12 gün süren yoğun çatışma dalgasının ardından bölgedeki güç dengelerinin belirgin biçimde değiştiğine dikkat çekiyor. Bu süreçte İran’ın sahadaki etkinliğinin arttığı, müttefik güçlerin koordinasyon kabiliyetinin yükseldiği ve ABD’nin yıllardır üzerine kurduğu hesapların ciddi biçimde sarsıldığı ifade ediliyor.

Özellikle Suriye sahasında kurulan yeni denklemin, ABD’nin geleneksel caydırıcılık söylemini zayıflattığı ve Washington’un artık gelişmelere yön veren değil, reaksiyon veren bir pozisyona itildiği değerlendirmeleri öne çıkıyor. “Beşinci perde” söylemi ise bu tablo karşısında bir tür psikolojik üstünlük arayışı olarak okunuyor.

Bölgedeki diplomatik çevreler, İran’ın askeri ve siyasi manevra alanını genişletmesinin yalnızca Suriye ile sınırlı kalmadığını; Irak, Lübnan ve Filistin hattında da yeni bir özgüven dalgası oluşturduğunu belirtiyor. Bu durumun, ABD’nin Ortadoğu’daki uzun vadeli stratejik planlarını zora soktuğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Analistler, Washington’un önümüzdeki dönemde bir yandan askeri varlığını korumaya çalışırken, diğer yandan söylem düzeyinde “yeni aşama” vurgusunu öne çıkararak yaşanan gerilemeyi yönetmeye çalışacağını belirtiyor.