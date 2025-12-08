ABD’nin Lübnan Planı Neden Çıkmaza Sürüklendi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmeleri yakından takip eden analiz platformu YDH, ABD’nin Lübnan merkezli stratejisinin temel varsayımlarının çökmekte olduğuna dikkat çekti. Yayımlanan değerlendirmede, “zayıflamış bir İran ve Direniş Ekseni” varsayımı üzerine kurulan Amerikan yaklaşımının, sahadaki dinamiklerle uyuşmadığı vurgulandı.

Analizde, mevcut Amerikan planlamasının “aynı müdahaleci reçetelerin bu kez işe yarayabileceğine inanmak” üzerine kurulduğu belirtilerek, bu yaklaşımın politik akıldan çok stratejik bir körlüğü yansıttığı ifade edildi. “Bunu gerçekçi bir politika gibi sunmak değil, tanımı gereği deliliktir” değerlendirmesiyle Washington’un bölgeyi yanlış okuduğunun altı çizildi.

Uzmanlara göre Lübnan sahasında yaşanan gelişmeler, dış dayatmalarla şekillendirilen projelerin kalıcı bir karşılık bulmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Direniş hattının toplumsal ve siyasi tabanının, tüm baskılara rağmen varlığını koruduğu ve bölgesel dengeleri belirleyen asli faktör olmaya devam ettiği kaydediliyor.

Diplomatik kaynaklar ise ABD’nin Lübnan stratejisindeki bu tökezlemenin, benzer müdahaleci yaklaşımların gelecekte de başarısızlığa mahkûm olduğunu açıkça gösterdiği görüşünde birleşiyor.

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında başlayan sözde "ateşkesin" üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, İsrail'in grupla tam ölçekli çatışmaları yeniden başlatmaya hazırlandığı görülebiliyor; bu durum, anlaşmanın gerçek bir çatışmayı durdurma halinden çok uzak olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

Nitekim Lübnan bağlamı, İsrail ve Washington'ın "güç yoluyla barış" yaklaşımının -ki bu, büyük stratejik kazanımlar yerine kısa vadeli taktiksel politika zaferleri elde etmek amacıyla gerçek ve algılanan düşmanlara karşı açık saldırganlığın kod adıdır- ciddi bir yeniden değerlendirme yapılmaksızın Ortadoğu'nun bugünkü jeopolitik yapısını ciddi ölçüde değiştirmeyeceğinin açık bir örneğini sunuyor.

Kusurlu ateşkeste öngörüldüğü üzere, Litani Nehri'nin güneyi şöyle dursun, Lübnan'ı silahsızlandırma çabalarının, zaten sorunlarla boğuşan Ortadoğu'daki en zorlu meselelerden biri olduğu şüphesizdi.

Yine de Kasım 2024 anlaşmasına göre, hem Hizbullah hem de İsrail güçlerini ve askeri varlıklarını Lübnan'ın güneyinden çekecek, birbirlerinin mevzilerine ve daha geniş sivil yerleşimlere ateş açmaya son verecekti.

Düşünceye göre Hizbullah, İsrail'in geri çekilip ülkede ve devlet dışı can düşmanlarından birine karşı sürdürülebilir kazanımlar elde edebileceği bir noktaya kadar zayıflatılmıştı.

Bunun yerine İsrail, tartışmalı İsrail-Lübnan sınırı boyunca beş kilit noktayı terk etmeyi reddetti; bununla kalmayıp güney Lübnan köylerine yönelik aralıklı sınır ihlalleri ve sivil altyapıyı yıkma konusundaki ısrarlı çabalarının ortasında, güney Beyrut da dahil olmak üzere kuzey komşusuna yönelik neredeyse günlük saldırılarını sürdürmeyi seçti.

İsrail siyasi liderliği, Hizbullah'ın ülkenin tamamında silahsızlandığına dair tam bir teyit almadan, yasadışı olarak işgal ettiği egemen Lübnan topraklarından çıkmayacağı konusunda ısrar etmeye devam ediyor.

Lübnan siyasi liderliğini gruba baskı yapması için sıkıştırmak ve muhtemelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu iktidarda tutan aşırı sağcı siyasi koalisyonunu güçlendirmek amacıyla tam ölçekli çatışmalara geri dönme tehdidini sürdürüyor.

Durumun hassasiyetini anlayan Beyrut, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin giderek artan bir şekilde güneye konuşlandırılmasıyla kademeli -ve dolayısıyla daha az yoğun- bir silahsızlanma çabasını tercih etti. Bu çaba ateşkesin merkezinde yer alıyor.

Ancak İsrail'in devam eden operasyonları, güneye inmeye çalışan çok sayıda Lübnan ordusu askerinin İsrail ordusu tarafından öldürülmesiyle bu süreci ciddi şekilde sekteye uğrattı.

Bu operasyonlar aynı zamanda ülkedeki Birleşmiş Milletler barış gücü misyonu olan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nü (UNIFIL) de hedef aldı.

Lübnan siyasi liderliği için bu dinamik tehlikeli bir durum arz ediyor: Bir yanda İsrail ve genel olarak Batı tarafından Hizbullah'a karşı daha sert bir tavır alması için baskı görürken, diğer yanda Hizbullah ve müttefikleri tarafından silahsızlanma gibi konularda bu Batılı aktörlerle yakın işbirliğini durdurması için baskı altında tutuluyor.

Bu senaryo, ülkenin 15 yıllık iç savaşını sadece birkaç on yıl önce yaşamış olmanın etkisiyle Lübnan'ın iç siyasi durumunun ne kadar kolay çözülebileceğini çok iyi bilen reformist Cumhurbaşkanı Jozef Aun ve Başbakan Nevaf Selam hükümeti için, kazananı olmayan bir durumdur.

Hizbullah da zayıf bir konumdan hareket etse bile oyundaki dinamiği anlıyor. Grup, özellikle Hamas'ın Gazze'de dayandığını gördükten sonra, öylece sökülüp atılamayacağını veya yok edilemeyeceğini biliyor. ,

İsrail'in devam eden işgali, grubun varoluş nedenini, yani İsrail işgaline direnmeyi güçlendirerek kararlılığını daha da pekiştiriyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse; İsrail Lübnan topraklarında kaldığı sürece, Hizbullah silahsızlanmayı reddetmeye devam ettikçe siyasi tabanı grubu direniş konusunda daha fazla destekleyecektir.

Bu kısır döngü ciddi bir çözüm getirmeyecek, aksine ilave istikrarsızlığı kaldırmakta ve içselleştirmekte zaten zorlanan bir ülkedeki çatışmayı daha da şiddetlendirecektir.

Ve yine de İsrail için asıl amacın bu statüko olduğu anlaşılıyor. İsrail, gerçek ve algılanan düşmanlarından maksimalist taleplerde bulunmasına olanak tanıyan fiili durumları sahada yaratma konusunda kendini cesaret bulmuş hissediyor.

Bu, jeopolitik çıkarlarını tam olarak güvence altına alan ve söz konusu statükoya duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran anlaşmalar yapılmadıkça, bölge genelinde ve özellikle komşu ülkeler içinde ve onlara karşı kendisine sınırsız hareket özgürlüğü sağlayan eylemlerde bulunmak anlamına geliyor.

Ancak Lübnan siyasi liderliği nasıl iki arada bir derede kaldıysa, Kudüs de maksimalist taleplerine ulaşamaz. Siyasi liderliğinin bu gerçeği kabul edip etmediği bugün belirsiz olsa da, bu durum Lübnan'da "çimleri biçme" stratejisinin güncellenmiş bir versiyonu gibi görünen yaklaşımla örtüşüyor.

İsrail'in Lübnan'da yenilenmiş, topyekun bir askeri harekat konusundaki ısrarlı vaatleri, bu dinamiğin devrede olduğunu daha da güçlü bir şekilde gösteriyor; özellikle de alternatifin -Lübnan'ın siyasi güçlerini kendi adına Hizbullah ile savaşmaya zorlayacak bir başka Lübnan iç savaşını tetiklemenin- hiç de parlak bir seçenek olmadığı düşünüldüğünde.

Suriye örneği burada durumu anlatır nitelikte. Lübnan'a neredeyse tıpatıp benzer bir yaklaşımla İsrail, yeni ulusal güvenlik doktrininin bir parçası olarak egemen Suriye topraklarını yasadışı bir şekilde işgal ediyor; maksimalist taleplerde bulunurken güvenliğini dışsallaştırıyor.

Görüşmeler sonsuza dek sürüncemede kalırken, ülkeyi dilediği zaman vurma konusundaki algıladığı hakkını saklı tutmaya devam ediyor.

İsrail açısından bu statüko, siyasi ve askeri liderliğinin işine yarıyor gibi görünüyor; özellikle de Suriye'deki hareket özgürlüğü, arzu etmeleri halinde İran'ı diledikleri zaman vurmalarına olanak tanıdığı için.

Dolayısıyla, Bilad'uş Şam'da ve daha geniş Ortadoğu'da gelişen jeopolitik durum, İsrail'in komşuları üzerinde hegemonik kontrol sürdürme çabasını yansıtıyor.

Bunu ABD'nin siyasi, askeri ve ekonomik desteğiyle yapıyor; zira Kudüs bu destek olmadan çabalarını sürdüremezdi.

ABD'nin İsrail ile birlikte Suriye'deki askeri varlığını genişletmeye çalıştığına dair söylentiler, bölgedeki küçük ortağını ve daha zayıf komşuları en ince detayına kadar yönetirken İsrail hegemonyasına yeni bir seviyede arka çıkmaya istekli bir Washington'ı yansıtıyor.

Oysa sözde "Yeni Ortadoğu"da bu proje yalnızca geçmişi tekrarlıyor. İşgal ve askeri şiddetle desteklenen sürdürülemez bir statükoyu sağlamlaştırmak, uzun süredir bulunamayan "Ortadoğu barışını" sağlamayacaktır.

Geçmişte bunu yapmak, Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırıları, diğer saldırılar ve İsrail'in Gazze işgali dahil olmak üzere bugünün dehşetini doğurdu.

Zayıflamış bir İran'ın ve Direniş Ekseni'nin, aynı müdahaleci stratejilerin bu kez nihayet işe yarayabileceği eşsiz bir an sunduğunu öne sürmek, sağlam bir politika oluşturmak değil, tanımı gereği deliliktir.

Felaketle sonuçlanan tek taraflı bir "ateşkes"in üzerinden geçen bir yılın ardından Lübnan ve Başkan Donald Trump'ın daha geniş Ortadoğu stratejisi bir yol ayrımında duruyor.

Eğer kendisi gerçekten bir anlaşma yapıcı ve barış sağlayıcı ise, Başkan Trump'ın İsrail'in Ortadoğu'daki anlaşmaları ve barışı bozan taraf rolünü kabul etmesi ve Washington'ın Kudüs üzerindeki derin nüfuzunu kullanarak küçük ortağını dizginlemesi, komşuları pahasına istikrarsızlık ve kaosa boyun eğmesine son vermesi gerekir.

Alternatif -mevcut yolda sabit kalmak- bu yönetimin Ortadoğu stratejisini, uygulandığı takdirde ürettiği ve üretmeye devam edeceği başarısızlıklar göz önüne alındığında hak ettiği yer olan tarihin çöplüğüne havale edecektir.