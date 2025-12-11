  1. Ana Sayfa
Lübnan Sivil Denetim Adımıyla Tehditleri Durduramadı

11 Aralık 2025 - 19:15
Lübnan, ateşkes denetleme komitesindeki temsil seviyesini sivillere çıkararak diplomatik bir adım atsa da, Siyonist rejimin tehdit ve saldırılarını engelleyemedi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan yönetimi, ateşkes mekanizmasını güçlendirmek ve çatışmaları önlemek amacıyla denetleme komitesindeki temsil düzeyini artırarak sivilleri aktif rol sahibi yaptı. Ancak bu adım, bölgede artan Siyonist tehditlerini durdurmaya yetmedi.

Yetkililer, komitenin sivil temsilcilerle genişlemesinin barış çabalarını güçlendirmeyi hedeflediğini söylese de, sınır bölgelerinde yaşanan gerginlikler devam ediyor. Yerel kaynaklar, düşmanca eylemlerin sınır boyunca artış gösterdiğini ve Lübnan’ın diplomatik hamlelerinin henüz caydırıcı bir etkisi olmadığını aktarıyor.

Uzmanlar, sivillerin denetleme mekanizmasına dahil edilmesinin sembolik önemde olduğunu, ancak askerî ve stratejik hazırlıkların eş zamanlı yürütülmediği sürece tehditlerin devam edeceğini belirtiyor. Lübnan hükümeti ise diplomatik kanalları kullanarak gerilimi azaltma çabalarını sürdürdüğünü vurguluyor.

