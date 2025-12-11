ABD’nin Gazze Planları Güven Vermiyor, Şüpheleri Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD, Gazze’yi kapsayan yeni bir siyasi düzenleme ve “Uluslararası İstikrar Gücü” önerisiyle gündeme geldi. Ancak bu planlar, bölgede uzun yıllardır süren işgal ve abluka deneyimleri göz önüne alındığında ciddi şüpheler doğuruyor.

Filistinli araştırmacı ve gazeteci Ramzy Baroud, planın tarihsel örneklerle desteklenmiş bir analizini sunarak, benzer uluslararası müdahalelerin Filistin halkı üzerinde kalıcı istikrar sağlamadığına dikkat çekiyor. Baroud’a göre, ABD’nin girişimi daha çok kendi stratejik çıkarlarını güvence altına alma amacını taşıyor; bölge halkının gerçek ihtiyaçları ve güvenliği ise ikinci planda kalıyor.

Analistler, “Uluslararası İstikrar Gücü” adı altında sunulan planın fiilen bölgede yeni bir işgal veya kontrol mekanizmasına dönüşebileceğini vurguluyor. Özellikle askeri ve siyasi denetim maddelerinin, Filistin halkının egemenlik haklarıyla çeliştiği kaydediliyor. Ramzy Baroud, geçmişte benzer girişimlerin nasıl başarısız olduğunu tarihsel örneklerle göstererek, uluslararası toplumu Filistin’in gerçek ihtiyaçlarına odaklanmaya çağırıyor.