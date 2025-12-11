Ayetullah Hamanei’den gençlere uyarı: Düşmanın kimlik saldırılarına karşı direnişi sürdürün

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti, Hz. Fatıma'nın (s.a) doğum yıldönümünde bugün tüm ülke genelinde ışık, sevinç ve mutluluk içinde geçti. Bu vesileyle, İmam Humeyni (r.a) Hüseyniye’sinde, İslami Devrim Lideri’nin ve Ehlibeyt (a.s) sevdalılarından oluşan binlerce kişinin katılımıyla, Hz. Fatıma’nın (s.a) faziletlerini konu alan coşkulu bir merasim düzenlendi; mevlit, şiir ve ilahi okundu.

Ayetullah Ali Hamanei, yaklaşık üç saat süren bu törende, Hz. Zehra'nın (s.a) doğumunu tebrik ederek şunları söyledi:

İran halkı, milli direnişi sayesinde düşmanın bu milletin “dini, tarihi ve kültürel kimliğini” değiştirme çabalarını boşa çıkarmıştır. Bugün de düşmanın zihinlere, kalplere ve inançlara yönelik propaganda ve medya saldırılarına karşı doğru savunma ve saldırı hazırlığı yapmanın önemini vurgulayarak, mevcut sorunlara ve eksikliklere rağmen İran’ın ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Devrim Lideri, Hz. Fatıma (s.a) ile İmam Humeyni’nin (r.a) doğumlarının kesişimini anarak, iki dünyanın kadınının faziletlerinin insan anlayışının ötesinde olduğunu söyledi ve ekledi: Bununla birlikte, bir Müslüman olarak her alanda—dindarlık, adalet, cihadı anlatma, aile ve çocuk yetiştirme gibi—Hz. Fatıma’dan örnek alınmalıdır.

Ayetullah Hamanei, medhiyeyi (ilahi ve mersiye) çok etkili bir olgu olarak nitelendirerek, bunun derinlemesine incelenmesi, sorunlarının tespiti ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Medhiyenin edebiyat direnişinin temel merkezlerinden biri olduğunu belirten lider, her düşünce ve eylemin uygun edebiyatı yoksa zamanla yok olacağını vurguladı. Bugün medhiyeler ve Hüseyni toplantıları, direniş edebiyatını geliştirerek bu hayati ihtiyacı güçlendirmektedir.

Devrim Lideri, “milli direniş”i, egemen güçlerin çeşitli baskılarına karşı dirayet ve dayanıklılık olarak tanımladı. Bu baskılar bazen askeri, bazen ekonomik, kültürel, siyasi veya medya aracılıdır. Batılı medya ve siyasi-askeri aktörlerin kışkırtmaları, düşmanın propaganda baskısının bir göstergesidir. Baskıların amacı bazen toprak genişletmek, bazen yer altı kaynaklarına hâkim olmak, bazen de yaşam tarzını ve en önemlisi “kimlik” değişimini zorlamaktır.

Ayetullah Hamanei, son yüzyıldır küresel zorbalıkların İran halkının dini, tarihi ve kültürel kimliğini değiştirme çabalarını vurguladı ve İslami Devrim’in tüm bu girişimleri başarısız kıldığını söyledi. Son on yıllarda da halk, teslim olmadan direnerek düşmanı başarısızlığa uğratmıştır. Direnişin kavram ve edebiyatının İran’dan bölge ve diğer bazı ülkelere yayıldığına dikkat çekti.

İmam Hamanei, Zeynebî medhiyesinin şehitlerin hatırlanmasında ve direniş kavramının derinleşmesinde etkisine değinerek, bugün sadece askeri çatışmaların değil, düşmanın geniş propaganda ve medya saldırılarının da yaşandığını belirtti. Düşman, bu ilahi ve manevi toprakların sadece askeri baskıyla teslim alınamayacağını anlamıştır.

Bazı kişilerin askeri çatışma olasılığını sürekli gündeme getirmesini ve halkı korkutma çabalarını eleştiren Ayetullah Hamanei, düşmanın amacının devrimin kazanımlarını ve İmam Humeyni’nin hatırasını silmek olduğunu vurguladı. ABD’nin bu geniş cephenin merkezinde, bazı Avrupa ülkelerinin çevresinde ve hainlerin, fırsatçıların kenarda yer aldığını belirtti.

Düşmanın hedeflerini ve düzenini tanımanın zorunlu olduğunu ifade eden lider, tıpkı askeri cephede olduğu gibi propaganda ve medya savaşında da savunma ve saldırının, düşmanın odaklandığı noktalar—İslami, Şii ve devrimci bilgileri—üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

Batı’nın medya savaşına karşı direnmenin zor ama tamamen mümkün olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamanei, medhiyelerin ve Hüseyni toplantılarının genç nesli direniş ve devrim değerlerine bağlı kılacağını ifade etti. Medhiyeler aracılığıyla gençlerin düşmanın kötü niyetli ve güçlü hedeflerine karşı korunması gerektiğini belirtti.

Liderin medhiyecilere önerileri şunlardı:

Tüm İmamların hayatından hareketle dini ve direniş bilgilerini anlatmak, Düşmanın zayıf noktalarına saldırmak ve şüphe uyandırma girişimlerine karşı etkili savunma yapmak,

Kur’an kavramlarını kişisel, sosyal ve siyasi alanlarda, düşmana karşı mücadelede açıklamak.

Ayetullah Hamanei, iyi hazırlanmış bir mersiyenin bazen birkaç vaazdan daha etkili olabileceğini söyledi ve medhiyecilerin geçmişin yoz kültürünü toplantılara sokmamaları gerektiğini vurguladı.

Konuşmasını, Huzistan’daki toz ve hava kirliliği sorununa değinen bir medhiyeciye atıfla tamamlayan İmam Hamanei, bu sorunların en küçüklerinden olduğunu ancak halkın dirayet, samimiyet, iyilik ve adaletle İslam ve İran’a güç ve saygınlık kazandırdığını belirtti.