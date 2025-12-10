Siyonist bakan: Suriye ile savaş kaçınılmaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgalci Siyonist ordunun Suriye’deki saldırılarını ve hava sahası ihlallerini yoğunlaştırdığı bir dönemde, “Suriye ile savaşın kaçınılmaz olduğu” yönünde provokatif açıklamalarda bulundu.

Esed yönetiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü bahanesiyle düzenlenen askeri geçit töreninde Suriyeli askerlerin Gazze direnişine destek veren sloganlar atmasına ilişkin görüntüler, Tel Aviv’deki güvenlik birimlerinde ciddi tedirginlik oluşturdu. Söz konusu videoyu paylaşan Likud Partisi mensubu Chikli, ABD merkezli X platformundaki hesabından görüntüleri alıntılayarak “Savaş kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Habere göre, işgalci Siyonist rejim güvenlik teşkilatı, Suriye askerlerinin “İsrail düşmandır” diyerek Gazze’ye destek mesajları verdiği videoları üst düzey bir toplantıda gündeme aldı. Siyonist Ordu Radyosu, Tel Aviv’in Şam yönetimine yönelik baskıları artırmayı, videoların kınanmasını talep etmeyi ve “sert mesajlar iletmeyi” değerlendirdiğini aktardı.

Siyonist yetkililer, Suriye’deki meşru orduyu hedef alan söylemleri sürdürürken, kendi işgalci varlıklarına yönelik hiçbir tehdidin bulunmamasına rağmen, her gün Suriye’nin güneyindeki bölgelerde hava sahası ihlallerine ve sivil yerleşimlere saldırılara devam ediyor. Son dönemde Kuneytra’da açılan ateş sonucu 2 sivilin yaralanması, ayrıca 28 Kasım’da Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne düzenlenen saldırıda 13 Suriyelinin hayatını kaybetmesi ve 25 kişinin yaralanması, Siyonist rejimin sistematik saldırganlığının son örnekleri oldu.

Görüntülerde Suriyeli askerlerin “Gazze, direnişin ve kararlılığın simgesi” ve “Düşmanım, kanından mühimmat yapmak için sana geldim” şeklindeki sloganlarla işgal rejimine açık mesaj verdiği görülüyor.