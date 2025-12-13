Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut'un kalabalık sokaklarında yankılanan bir gerçeklik var bugün. Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından kameralara dönüp patlattı: "Lübnan'ın İsrail'le masaya oturmaktan başka çaresi kalmadı." Ama dikkat edin, bu sözlerin arasında direnişin gücü gizli. Aoun, ordunun Washington'un "yardım" kisvesindeki işbirliğine direnen iç güçleri överek, Hizbullah'ın güneydeki kahramanlıklarını ima etti. Hatırlayın, son çatışmalarda direnişin füzeleri Tel Aviv'i titretti, İsrail'i geri adım attırdı.

Bu açıklama, Beyrut'un siyasi arenasında deprem etkisi yarattı. Aoun'un "engelleyiciler" diye andığı unsurlar, tam da direniş cephesinin omurgası: Halkın iradesi, Hizbullah vekilleri ve ordudaki vatanseverler. ABD'nin 500 milyon dolarlık silah paketiyle Lübnan ordusunu "ıslah" girişimi, direnişin Lübnan'ı koruma refleksiyle duvarlara çarpıyor. Kaynaklar, general rütbelilerin bile "Siyonist tuzağına hayır" dediğini fısıldıyor.

Direniş yanlıları sokaklarda coşkuyla kutluyor: "Aoun'un sözleri, galibiyetimizin meyvesi!" Sosyal medyada #DirenişZaferi etiketi uçuyor, videolar Galil Dağları'ndaki başarıları hatırlatıyor. İsrail tarafı sessiz, ama Tel Aviv'de panik raporları çoğalıyor. BM'de ateşkes çağrıları artsa da, Lübnan halkı net: Müzakere direnişin gücüyle olacak, teslimiyetle değil.

Bu hamle, Tahran-Moskova-Beirut üçgenini daha da kenetliyor. Aoun'un çıkışı, emperyalist planları bozarken, Lübnan'ı direniş kalesi olarak tescilledi.