Batı Şeria’da Geniş Çaplı Baskınlar: İşgal Güçleri 100’den Fazla Filistinliyi Hedef Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İşgal güçleri, Batı Şeria’nın kuzey ve orta kesimlerinde gece yarısından sonra başlattığı geniş çaplı operasyonlarla çok sayıda yerleşim birimini hedef aldı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre askeri birlikler, Nablus, Cenin, El Halil ve Ramallah çevresindeki mahallelere zırhlı araçlar eşliğinde girerek evlere baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında çok sayıda evin kapılarının patlatıldığı, odaların didik didik arandığı ve bazı ailelerin saatlerce bir odada tutulduğu bildirildi. Yaklaşık 100 Filistinlinin alıkonulduğu operasyonda, gözaltına alınanlar arasında öğrenciler, eski tutuklular ve direnişle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu ifade ediliyor.

Yerel kaynaklar, operasyonların yalnızca gözaltılarla sınırlı kalmadığını, birçok bölgede askeri kontrol noktalarının artırıldığını ve ana caddelerde ani yol kapatmalarına gidildiğini aktardı. Sağlık ekipleri, baskınlar sırasında gaz fişekleri ve plastik mermi kullanımı nedeniyle yaralanmaların da yaşandığını belirtti.

Filistinli insan hakları kuruluşları, toplu gözaltı dalgalarının işgal yönetiminin “toplu cezalandırma” politikasının bir parçası olduğunu vurgularken, bu uygulamaların Batı Şeria’daki direniş atmosferini bastırmaya dönük bir hamle olduğu görüşünü dile getirdi.

Bölgedeki gelişmelerin, önümüzdeki günlerde yeni baskınlarla daha da tırmanabileceğine dikkat çekiliyor.