Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Riyad'ın modern salonlarında yankılanan ses güçlü çıktı: Kazem Garibabadi kürsüde "Medeniyetler Birliği emperyalist hegemonyaya karşı en etkili kalkan olmalı" diyerek dinleyicileri ayağa kaldırdı. Saldırılara karşı stratejik ilke olarak tanımladığı bu yapının, terör örgütlerini ezmekten sosyal adalete, bilimsel atılımlardan sürdürülebilir barışa uzanan bir rol üstlenmesi gerektiğini tek tek sıraladı.

Garibabadi devam etti: "Ortak gelişim için bilim ve teknolojiyi paylaşmalıyız, ekonomik adaleti emperyalist zincirlerden kurtarmalıyız." Forum katılımcıları – Arap, Asya ve Afrika delegeleri – notlar aldı; konuşma, Filistin direnişi ve Yemen zaferleriyle örtüşen bir manifesto gibi alkışlandı. İranlı diplomat, "Hegemonya korkusuyla susmayacağız, birlikle direniş kazanır" diye noktaladı.

Bu çağrı, forumu direniş zirvesine çevirdi; Riyad sokaklarında Filistin bayrakları çoğaldı, sosyal medyada #UnityAgainstHegemony etiketi patladı. Uzmanlar net: Garibabadi'nin sözleri, medeniyetler ittifakını emperyalizme karşı yeni bir silaha dönüştürüyor – barış ve adalet direnişle gelecek.