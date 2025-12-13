Türkiye’de El-Mustafa (s.a.a) Kapsamlı Eğitim Yazılımı Tanıtıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı –ABNA- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) mübarek doğum günleri münasebetiyle Türkiye’deki Camiatü'l-Mustafa temsilciliği “el-Mustafa” kapsamlı eğitim yazılımını tanıttı؛ İslam bilimleri, beşerî bilimler ve güvenilir akademik içeriklere daha yaygın erişim için yeni ve sistematik bir adım.
“El-Mustafa” yazılımı App Store ve Google Play’de mevcut olup İslamî ve beşerî bilimler alanında bilimsel, eğitimsel ve araştırma referansı olma hedefiyle tasarlanmıştır.
Bu yazılım geniş değerli içerikli şu koleksiyonları sunmaktadır:
İslam bilimleri ve beşerî bilimler
Seçkin hocaların bilimsel konuşmaları
Uzmanlık toplantıları ve konferanslar
Hikmet felsefesi ve medeniyet çalışmaları
Kur’an tefsiri, hadis ve siyer araştırmaları
Klasik kelam, yeni kelam ve din felsefesi
Sesli kitaplar ve podcastler
Onaylı eğitim programları ve kurslar
“El-Mustafa” yazılımı modern tasarımı, yüksek hızı ve profesyonel içerik sınıflandırmasıyla kullanıcılara şu imkânları sağlar:
Her zaman ve her yerden güvenilir akademik içeriklere erişim
Güncel programlar, sempozyumlar ve eğitim kurslarını takip
Zengin medya arşivinden yararlanma
Bilimsel alanda bütüncül, sade, hızlı ve güvenilir deneyim.
Yazılımın indirme bağlantıları:
App Store https://apps.apple.com/tr/app/el-mustafa/id6755600000?l=tr
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmustafa
