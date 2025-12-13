Türkiye’de El-Mustafa (s.a.a) Kapsamlı Eğitim Yazılımı Tanıtıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı –ABNA- Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) mübarek doğum günleri münasebetiyle Türkiye’deki Camiatü'l-Mustafa temsilciliği “el-Mustafa” kapsamlı eğitim yazılımını tanıttı؛ İslam bilimleri, beşerî bilimler ve güvenilir akademik içeriklere daha yaygın erişim için yeni ve sistematik bir adım.

“El-Mustafa” yazılımı App Store ve Google Play’de mevcut olup İslamî ve beşerî bilimler alanında bilimsel, eğitimsel ve araştırma referansı olma hedefiyle tasarlanmıştır.

Bu yazılım geniş değerli içerikli şu koleksiyonları sunmaktadır:

İslam bilimleri ve beşerî bilimler

Seçkin hocaların bilimsel konuşmaları

Uzmanlık toplantıları ve konferanslar

Hikmet felsefesi ve medeniyet çalışmaları

Kur’an tefsiri, hadis ve siyer araştırmaları

Klasik kelam, yeni kelam ve din felsefesi

Sesli kitaplar ve podcastler

Onaylı eğitim programları ve kurslar

“El-Mustafa” yazılımı modern tasarımı, yüksek hızı ve profesyonel içerik sınıflandırmasıyla kullanıcılara şu imkânları sağlar:

Her zaman ve her yerden güvenilir akademik içeriklere erişim

Güncel programlar, sempozyumlar ve eğitim kurslarını takip

Zengin medya arşivinden yararlanma

Bilimsel alanda bütüncül, sade, hızlı ve güvenilir deneyim.

Yazılımın indirme bağlantıları:

App Store https://apps.apple.com/tr/app/el-mustafa/id6755600000?l=tr

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elmustafa