Direniş Cephesinde Bekleyiş: Hizbullah, Tahran’ın Perde Arkası Trafiğini Yakından İzliyor

Lübnanlı kaynaklara göre Hizbullah, İran’ın bölgesel temaslarında ortaya çıkan bazı işaretlerin henüz açıkça duyurulmasa da gidişatı belirleyecek derecede önemli olduğunun farkında. Bu kapsamda Tahran’ın farklı başkentlerle yürüttüğü diyalogların, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olduğu ifade ediliyor.

Direniş çevreleri, İran’ın “perde arkası” diplomasi trafiğinin yalnızca siyasi temaslarla sınırlı olmadığını, güvenlik ve saha koordinasyonu açısından da kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Özellikle son dönem gelişmeleri göz önüne alındığında, İran’ın attığı her adımın hem Lübnan cephesinde hem de daha geniş coğrafyada yankı uyandırdığı belirtiliyor.

Hizbullah’ın bekleyişinin temel nedeni ise sahadaki gelişmelerin henüz nihai bir şekle bürünmemesi. Ancak örgüt, İran’ın temaslarından çıkacak sonuçların bölgesel direniş hattının önümüzdeki dönemde nasıl konumlanacağını belirleyeceğine inanıyor. Bu bekleyiş, aynı zamanda yeni olasılıkların da habercisi olarak görülüyor.

Direniş kaynakları, “Tahran’ın sessiz diplomasi trafiği, gürültüsüz ama etkili sonuçlara gebedir” değerlendirmesini yaparken, Hizbullah’ın bu sürece hâkim bir şekilde dahil olmayı sürdürdüğünü ve sahada dengeleri anlık olarak takip ettiğini vurguluyor.