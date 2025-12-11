İran: İnsanlığın refahını zedeleyen silahları üretmiyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Cumhuriyeti Ordusu’nun Yardımcı Komutanı Tümgeneral Muhammed Hüseyin Dadres, savunma alanındaki İkinci Ulusal Yeni Teknolojiler Kongresi’nin kenar etkinliklerinde yaptığı açıklamada, teknolojinin İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanlarına karşı caydırıcılığını artırmadaki rolüne dikkat çekti. Dadres, bir İranlının zekâ, yetenek ve yaratıcılığının, dünyanın en zorlu işlerini başarabilecek seviyede olduğunu ve önemli bilimsel pozisyonları elde edebileceğini belirtti. Ona göre, bir İranlının zekâ katsayısı ve inancı ülkenin sorunlarını çözebilir.

Tümgeneral Dadres, son dönemdeki düşman saldırılarının ülke için acı verici olduğunu ancak gelecekteki ihtiyaçları belirlemekte yol gösterdiğini ifade etti. “Doğru ölçütler ve göstergeler kullanarak ülkenin gelecekteki ihtiyaçlarını tespit ettik ve bir ihtiyaç bankası oluşturduk. Bugün, Yüce Komutan’ın emirlerine dayanarak ve onun öngördüğü yaratıcılığı kullanarak ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Gerekli araç ve imkanlara da kendi kabiliyetlerimizle erişiyoruz” dedi.

Ordunun etik anlayışının dini temellere dayandığını vurgulayan Dadres, başka ülkelerin güç odaklı ve realist yaklaşımlarla hareket edebileceğini ancak İran’da temel ölçütün dini etik olduğunu söyledi. Bu çerçevede, insanlığın refahını zedeleyen silahlara yönelmediklerini belirtti.

Tümgeneral, Yüce Lider’in kitlesel imha silahları konusundaki açık görüşlerine de atıfta bulunarak, etik merkezli yaklaşımın bazı alanlarda sınırlamalar getirse de, toplum ve halkın korunmasında büyük bir motivasyon sağladığını kaydetti.

Son olarak, İran’ın ihtiyaçlarını iç kabiliyetlerle karşılama vurgusunu yapan Dadres, “Bilgi ve teknoloji sınırında olmak, düşman kabiliyetleri ve mevcut tehditler hakkında farkındalık sağlamak savaşta üstünlük getirir. Biz de kendi yeteneklerimizi düzenleyerek tehditleri bertaraf ediyoruz ve bugün ihtiyaç duyduğumuz şeylere ulaşmış durumdayız” ifadelerini kullandı.