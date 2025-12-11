Rusya ve Çin’in Dahil Olduğu "Core 5" Grubunun Kuruluşu Tartışılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası arenada ABD ve G7 üyelerinin egemenliğine karşı alternatif arayışlar hız kazanıyor. Son gelişmeler, Rusya ve Çin'in de dahil olduğu “Core 5” isimli yeni bir küresel iş birliği grubunun kurulması gerektiği yönünde güçlü tartışmaların yaşandığını gösteriyor. Bu oluşumun, mevcut Batı merkezli yapının karşısında çok kutuplu ve daha dengeli bir güç paylaşımı sağlaması hedefleniyor.

“Core 5” konsepti, ABD ve G7’nin etkisinde kalan uluslararası karar mekanizmalarına bir direnç olarak değerlendirilirken, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin küresel stratejik hamlelerinde önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni grubun üyelerinin, ekonomik, askeri ve teknolojik alanlarda ortak hareket ederek, Batı'ya karşı daha sağlam bir duruş sergilemesi bekleniyor.

Uzmanlar, "Core 5" inisiyatifinin hayata geçmesi halinde uluslararası ilişkilerde köklü değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Özellikle ticaret, enerji politikaları ve bölgesel güvenlik meselelerinde büyük etkiler yaratacak bu alternatif yapının, küresel dengeleri önemli ölçüde sarsması öngörülüyor.

Bu gelişme, küresel güç mücadelelerinde yeni bir dönemin kapısını aralarken, Amerika’nın liderliğindeki mevcut sistemde önemli bir meydan okuma anlamına geliyor. “Core 5” tartışmaları, dünya siyasetinde kutuplaşmanın daha da derinleşebileceğinin sinyallerini veriyor.

Yeni dönemde "Core 5" grubunun nasıl şekilleneceği, uluslararası ilişkiler uzmanlarının ve politika yapıcıların yakından takip ettiği en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.